La ofensiva de EE UU e Israel contra Irán y sus represalias

7 fotosATAQUE CONTRA IRÁNLa ofensiva de EE UU e Israel contra Irán y sus represalias El ejército israelí ha lanzado en la madrugada una "amplia oleada" de ataques aéreos contra los suburbios de Beirut y el sur de Líbano, así como TeheránEl País06 mar 2026 - 13:11Actualizado: 06 mar 2026 - 13:15CETDaños causados en un edificio durante un bombardeo israelí en Dahiyeh, al sur de Beirut, este viernes. Associate Press/ LaPresse Only Italy and SpainAssociated Press/LaPresse (APN)Equipos de rescate trasladan el cuerpo de una persona fallecida en un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria de Sidón, en el sur de Líbano, este viernes. Mohammed Zaatari (AP)Un hombre retira documentos del último piso de un edificio bombardeado tras un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria de Sidón, en el sur de Líbano, este viernes. Mohammed Zaatari (AP)Mujeres corean consignas mientras sostienen retratos del fallecido líder supremo Ali Jameneí durante una marcha de simpatizantes del gobierno en Teherán (Irán) tras las oraciones del viernes.Vahid Salemi (AP)Un avión despega mientras una columna de humo se eleva tras un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut (Líbano), este viernes.Khalil Ashawi (REUTERS)Edificio derrumbado tras un ataque israelí en Beirut (Líbano), este viernes. Stringer (REUTERS)Personas desplazadas que huyen de los bombardeos israelíes en el suburbio de Dahiyeh, en el sur de Beirut, enciende una hoguera para calentarse en el paseo marítimo de la ciudad, este viernes.Hussein Malla (AP)