Sara Carbonero celebra sus 42 años tras su reciente ingreso: “Entré a un quirófano llena de incertidumbre y habría firmado poder estar como estoy hoy”

La periodista ha mostrado la sencilla celebración en la que ha estado acompañada de sus dos hijos y ha escrito un mensaje agradeciendo el apoyo que ha recibido: “A Iker Casillas y a mi madre por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía”

Sara Carbonero ha cumplido 42 años este martes 3 de febrero y lo ha hecho muy bien acompañada de sus hijos —Martín y Lucas, fruto de su relación con su exmarido, Iker Casillas—. Así lo ha mostrado la periodista en un carrusel de fotos que compartía este miércoles en su perfil de Instagram, donde le siguen 3,6 millones de personas. “Creo que nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más ni con tantos motivos para dar las gracias”, ha escrito en la emotiva publicación un mes después de ser intervenida de urgencia en un hospital de Lanzarote —ingresó el pasado 2 de enero y fue dada de alta el 13—. “Cerré el 2025 con una lista cortita de deseos, pero la vida tenía otros planes. Ha sido duro. Todavía lo es aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón”, continúa el texto de la publicación.

Entonces no se dieron detalles sobre su ingreso hospitalario, y una de las principales dudas era si estaría relacionado con el cáncer de ovarios que le fue diagnosticado en 2019, año en el que recibió tratamiento y fue intervenida. En su texto para celebrar su cumpleaños, Carbonero sigue sin especificar los motivos de su hospitalización de urgencia, pero sí comparte cómo vivió la experiencia. “Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy. Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma. Como dije en una ocasión, no me gusta romantizar los problemas de salud, ojalá nadie tuviese que pasar por ellos, pero si hay algo positivo es darte cuenta de la cantidad de gente que te quiere y que se preocupa por ti”, asegura.

Personalidades conocidas como Edurne, Paula Echevarría, Rozalén o Georgina Rodríguez han aprovechado los comentarios de su publicación para felicitar a la periodista. “¡¡¡Felicidades Sara!!! Decía mi niño que ‘cumplir años es un privilegio’. Y eso solo lo saben los que superan tormentas con coraje, valentía y luz. La luz que irradias a todos los que te quieren, la luz que te dan tus hijos, tu chico, tu madre, tus amigos… No me cabe la menor duda de que nos seguirás iluminando muchísimos años más”, le ha escrito Ana Obregón, que en 2020 perdió a su hijo Álex Lequio, a causa de un cáncer. “Lo bueno de cumplir años, Sara, es que estamos vivas. Agradecer, tener fe, pero sobre todo apreciar cada sonrisa, agradecer cada gesto y reír lo máximo que se pueda. El año que viene, más”, le ha puesto la periodista Carme Chaparro, quien recientemente también ha pasado por varias operaciones, sin especificar tampoco la enfermedad que padece y la ha retirado temporalmente de la televisión.

En las fotos, se ve a la periodista sosteniendo una de las bengalas de su tarta de cumpleaños —una Sacher—, abrazando a sus dos hijos antes de soplar las velas o compartiendo detalles del día, como un enorme ramo de flores o un globo en forma de estrella con un “feliz cumple mami” escrito en letras doradas. “No sé cómo devolver tanto amor. En primer lugar a mi familia y amigos, los que nunca te sueltan la mano, a mi hermana y a Jota, mi chico, que no se separaron de mí ni un minuto en los momentos más difíciles. A Iker [Casillas, que ha respondido al post con un emoticono sonriente] y a mi madre por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía”, asegura. También ha querido agradecer la labor del personal sanitario que la atendió en su último ingreso: “A todos los médicos, enfermeras y personal sanitario del hospital universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote. A Nuria y a María por su vocación, su cariño y sus cuidados y mimos en las noches imposibles”.

En 2022, Carbonero fue operada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid y, desde entonces, se somete a revisiones periódicas debido al cáncer que le trataron. El pasado mes de agosto, ella misma compartió con la revista Women’s Health que tuvo que volver al hospital en 2024, algo que no se había hecho público. “Hoy cumplo un año más sabiendo perfectamente qué es lo esencial en la vida. Una vida tan frágil e imprevisible como bella. Hoy cumplo un año más llena de amor y de gratitud, de esperanza, de sueños intactos, de fuerza y esperanza. Porque al final, no podemos cambiar las cartas que nos tocan. Lo único que depende de nosotros es la actitud”, celebra ahora optimista.

Según cuenta en el post, la sencilla celebración consistió en comer sopa de cebolla en su nuevo restaurante francés preferido, pasear por Madrid y echar unas risas con amigas. “Hoy cumplo un año más lejos del ruido, sin tiempo para odiar, con el corazón lleno. Hoy un cumplo un año más con una nueva cicatriz que me recuerda que he superado otra piedra en el camino. Gracias por todas las felicitaciones, los buenos deseos y la energía que me llega y que lo cura todo. Muchas gracias de corazón”, concluye su escrito.