¿Por qué Ana Polvorosa no sale en ‘Aída y vuelta’? Paco León explica los motivos y Carmen Machi apoya a la actriz

La intérprete, que durante años dio vida a la Lore en la exitosa serie, tuvo claro desde el principio que no quería participar en la metapelícula sobre el universo de ‘Aída’ que llega este viernes a los cines y que ha reunido al resto del elenco

El 8 de junio de 2014 se emitió el último capítulo de Aída, después de 10 temporadas y 237 episodios. La esperada boda entre Luisma y Paz, el regreso de la propia Aída para presenciar el enlace o el guiño final de la pequeña Aidita fugándose embarazada, igual que hizo anteriormente su madre, pusieron el broche final a la serie creada por Nacho G. Velilla. Pero no estaba todo contado. Este viernes 30 de enero ha llegado a los cines Aída y vuelta, una metapelícula dirigida por Paco León (que interpreta a Luisma en la ficción) que recupera a los personajes de la exitosa serie para un proyecto que tiene mucho y a la vez poco que ver con ella. “Esto no ocurrió jamás, pero podría haber ocurrido”, anuncia el cartel del filme, donde aparecen las caras de todos los personajes. O casi todos, porque hay una sonada ausencia que no ha pasado desapercibida: la de la Lore, la choni ávida de fama que interpretaba Ana Polvorosa.

“Fue muy clara desde el principio. Y eso que yo le insistí tres veces, porque me daba pena que no estuviera por no entender bien lo que queríamos llevar a cabo”, reconoció Paco León a Elle el pasado 28 de enero, dos días antes del estreno de su película. Carmen Machi (Aída en la ficción), que participó con él en esta entrevista conjunta, sacó su humor para quitar hierro al asunto. “Fuiste muy pesado. ¡Te dijo que no la criatura!”, apoyó a Polvorosa, que interpreta a su hija en la serie. “Es que lo que no quería es que luego ella viese el resultado y dijese: ‘Tenía que haber estado’. Pero su negativa fue rotunda...”, insistió León.

En octubre de 2024, la propia actriz ya confirmó a Fórmula TV los motivos por los que no quería aparecer en esta atrevida secuela de la serie que le dio la fama cuando apenas tenía 17 años. “No por nada, tengo pleno amor a todo este universo de Aída, pero así lo he decidido, porque creo que en el momento en el que estoy así me lo pide mi energía, lo que siento”, explicó. De hecho, Polvorosa abandonó la trama en 2012, en la novena temporada (aunque también volvió para hacer un cameo en el episodio final de 2014), cuando se fue a probar suerte en otros registros tras años encasillada en su papel de la Lore. “Los años que estuve interpretando a Lorena los disfruté muchísimo, no pensaba que por hacerlo de una forma o de otra fuera a tener una repercusión. No pensaba que me iban a identificar con ese personaje”, reconoció en una entrevista con SModa en 2021.

El elenco de 'Aída' en una foto de 2009. Juan Naharro Gimenez (Getty Images)

A sus 38 años, la actriz es ahora más conocida por interpretar roles dramáticos complejos y de thriller, como el de Las chicas del cable (2017-2020, por el que estuvo nominada al Feroz), Pieles (2017) o La última noche en Tremor (2024). “Obviamente, lo pensé, pero no me ha costado tomar la decisión. He pensado y reflexionado sobre ello, pero bueno, así lo sentí cuando tuve las primeras noticias sobre este tema”, dijo también Polvorosa en 2024 en El Confidencial sobre su ausencia en el proyecto. “Rechazarla es algo que me nace desde un lugar vital. Si estamos intentando estar conectados con nosotros mismos y saber el lugar en el que nos encontramos... no estoy en el momento de volver a este universo. Ni a nivel interpretativo ni tampoco personal. No me encuentro ahí y ante todo lo que quiero es respetarme, escucharme y llevarlo a cabo”, confirmó.

Ese 2024, además de promocionar La última noche en Tremor, Polvorosa también protagonizó el debut como directora de Eva Hache, Un mal día lo tiene cualquiera; y en 2025 se sumó al elenco de Silencio, una tragicomedia de terror fantástico dirigida por Eduardo Casanova, su compañero de Aída (interpretaba a Fidel). Ahora tiene un proyecto en fase de preproducción, Perseidas, un drama en el que compartirá elenco con Macarena García y Elena Irureta.

“Me alegro muchísimo de que se vaya a hacer esta película, que la escriba Paco y que la vaya a dirigir… va a ser algo maravilloso”, decía Polvorosa sobre Aída y vuelta a El Confidencial. En la reciente entrevista de León y Machi con Elle, la actriz que hacía de su madre volvió a apoyar su decisión. “Yo la entendí, porque igual esto me lo ofrecen hace unos años y también lo habría rechazado. A mí me llegó en el momento perfecto”, aseguró Machi.

Carmen Machi y Paco León en el estreno de 'Aída y vuelta' en Madrid, el pasado 28 de enero. Patricia J. Garcinuño (Getty Images)

León también le concedió que es una película difícil porque hay en juego muchas emociones: “La gente se ponía la ropa de los personajes y, al verse, lloraba. Todo el mundo tiene una herida con la serie que hay que respetar”. “De hecho, yo puedo participar porque la mía está curada, y me puedo reír. La de Ana aún no, es pronto”, insistió Machi. Eso sí, confirmaron que Polvorosa está en el grupo de WhatsApp de Aída, donde sale la verdadera vena familiar que no hace falta compartir con el público.