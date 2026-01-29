La historia de Taj Mahal, la legendaria joya que perteneció a Elizabeth Taylor y con la que ha deslumbrado Margot Robbie

Margot Robbie es una maestra del method dressing o estilismo de método. La actriz australiana, de 35 años, ya demostró lo bien que maneja esta tendencia que difumina la línea entre un intérprete y su personaje durante la promoción de Barbie, cuando hizo gala de unos comentadísimos estilismos inspirados en los de la propia muñeca con los que logró acaparar todas las miradas. Lo mismo está haciendo ahora, durante la promoción de Cumbres Borrascosas, un romance victoriano que se desarrolla en un ambiente oscuro y gótico, y que la actriz se ha propuesto reflejar también en su vestuario para la promoción del filme. Este miércoles 28 de enero, en el estreno mundial de la película en Los Ángeles, lo hizo con un increíble vestido de Schiaparelli, hecho a medida a partir del uno de los modelos del desfile de alta costura que acaba de debutar en París. Sin embargo, lo que más se ha hablado es de la joya que colgaba de su cuello: Taj Mahal, un diamante de 69,42 quilates en forma de corazón que perteneció a Elizabeth Taylor y está valorado en millones de dólares.

Mientras Taylor Swift rinde homenaje a la icónica actriz del siglo pasado con una de las canciones de su último disco, Robbie lo ha hecho luciendo con extrema elegancia una de las piezas más preciadas del joyero de la intérprete, fallecida a los 79 años en marzo de 2011. La joya fue el regalo que Richard Burton —con quien se casó dos fallidas veces— le hizo a la leyenda de Hollywood por su 40º cumpleaños en un viaje a Budapest, hace más de cinco décadas. “El amor es eterno”, dice una inscripción en persa en el centro del corazón, montado en jade sobre una cadena de oro, rubí y diamantes de Cartier. También está escrito el nombre de su destinataria original, que no fue Taylor, sino Nur Jahan, a quien también se la regaló su marido, el emperador mogol Shah Jhangir, en 1627.

Más tarde, la joya pasó a manos de su hijo, Shah Jahan, quien siguiendo la tradición se lo entregó a su esposa, Mumtaz Mahal. Ella falleció cuatro años después, dando a luz a su decimocuarto hijo, y él se propuso entonces construirle el monumento funerario más bello jamás visto, dando lugar al maravilloso Taj Mahal. “El monumento inspiró el nombre del diamante, que llegó a manos de Elizabeth y Richard, otra pareja cuyo legado romántico aún perdura”, se explica sobre la joya en la web oficial sobre el legado de la actriz, gestionado por la marca House of Taylor.

Elizabeth Taylor durante la celebración de su 40º cumpleaños, donde lució la joya Taj Mahal que le acababa de regalar Richard Burton. WWD (Penske Media via Getty Images)

Pero, ¿cómo llegó el diamante hasta Burton? En los años setenta, Cartier adquirió la joya en una subasta por 1,05 millones de dólares y la transformó en el collar que Robbie mostró anoche. Originalmente montada sobre un cordón de seda tradicional indio, el diseñador Alfred Durante creó para la pieza una exclusiva cadena de oro y rubí, adornada con abalorios y borlas. En 1972, el presidente de Cartier, Michael Thomas, mostró el collar a Burton y Taylor. “Mientras los Burton descansaban entre vuelos en el Hotel Internacional del Aeropuerto Kennedy, Cartier les trajo algunas delicias. Además de otros encargos, Richard Burton había pedido algo ideal para San Valentín o como regalo de cumpleaños para su esposa”, dice un artículo sobre la joya publicado en The New York Times en febrero de 1972.

Jacob Elordi y Margot Robbie, en la 'premiere' de 'Cumbres borrascosas', el 28 de enero de 2026 en Los Ángeles. Mario Anzuoni (REUTERS)

“Al parecer, los famosos orbes violetas [en referencia al color de ojos de Elizabeth Taylor] hicieron clic cuando el Sr. Thomas sacó el colgante, que había sido traído de la India el año pasado [1971] por la Sra. Robert H. Kenmore, esposa del presidente de la empresa matriz de Cartier, Kenton Corp”, detalla la vieja crónica del medio estadounidense. “Me encanta. Cuéntame más sobre ella”, exclamó Elizabeth Taylor al ver el colgante, según contó Thomas a The New York Times. “La historia de la piedra selló el acuerdo. El Sr. Burton se la llevó y la presentó formalmente en la fiesta de cumpleaños de dos días que ofreció a su esposa en Budapest, donde actúa en la película Barba Azul”, dice el periódico. Según confesó el actor, le hubiera gustado comprarle el palacio indio, pero hubiera sido muy caro de transportar.

La cadena de oro y rubí, adornada con abalorios y borlas, que Cartier diseñó para la joya Taj Mahal en los setenta y que Margot Robbie lució en el estreno mundial de 'Cumbres Borrascosas'. Mario Anzuoni (REUTERS)

El diamante Taj Mahal volvió a una casa de subastas en 2011, tras la muerte de la actriz, esta vez a Christie’s. La adquirió un comprador anónimo por 8,8 millones de dólares durante una puja centrada en el patrimonio de Elizabeth Taylor, convirtiéndose entonces en la joya india más cara jamás vendida en una subasta —su valor estaba estimado entre 300.000 y 500.000 dólares—. Se desconoce la identidad de su propietario actual y cómo ha llegado hasta Margot Robbie.

Lo que está claro es que, al ponérsela, la actriz ha mandado su particular mensaje sobre lo que les espera a los espectadores de su próxima película, en la que comparte protagonismo con Jacob Elordi. La adaptación de Cumbres Borrascosas de Emerald Fennel llegará a los cines españoles el próximo 13 de febrero, pero ya está alimentando altas expectativas entre los fans. Se dice que no es solo una versión de la novela gótica de Emily Brontë, sino un tributo subversivo y altamente estilizado a los amoríos dramáticos y la obsesión amorosa, un homenaje que la actriz anticipó con la legendaria joya colgando de su cuello.