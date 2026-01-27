Ir al contenido
_
_
_
_
S Moda: Revista de moda, belleza, tendencias y famososParís Fashion Week
30 fotos
ALTA COSTURA PARÍS

La oda a la naturaleza de Schiaparelli

Plumas de aves, siluetas de escorpiones, apliques florales y flores de encaje y texturas que remiten a peces y reptiles inspiran la colección de alta costura p-v 2026 que Daniel Roseberry presentó en el Petit Palais

S Moda
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_