La infanta Sofía visita el centro de cría de perros guía de la ONCE en su segundo acto oficial en solitario

La infanta Sofía, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su visita al Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía, este viernes en Madrid.

La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia ha recorrido las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía, como ya hizo su madre en 2011. A sus 18 años, compagina un papel cada vez más activo en la Familia Real con sus estudios en Lisboa

La infanta Sofía, de 18 años, ha abandonado por unos días Lisboa, donde estudia, y ha llegado a Madrid para afrontar este viernes 30 de enero su segundo acto oficial en solitario. Y lo ha hecho en una fecha muy especial para su padre: el rey Felipe VI cumple hoy 58 años, por lo que presumiblemente podrán celebrarlo juntos, pues ni él ni doña Letizia tienen hoy actos previstos en su agenda.

En su primer compromiso individual, en diciembre de 2024, la hija menor de los Reyes fue la encargada de entregar los galardones a los tres premiados en el concurso Objetivo Patrimonio. Concurso de Fotografía Infanta Sofía, que tenía como objetivo “difundir y compartir a través de imágenes la riqueza del patrimonio histórico, cultural y natural” de España. Para este segundo acto sin la compañía de su familia, se ha elegido una causa menos cultural y más social: la inauguración esta mañana de las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), en Boadilla del Monte, encargadas de criar y adiestrar a 175 perros guía que acompañan a las personas ciegas o con discapacidad visual. Los futuros tutores de los perros también reciben formación para aprender a cuidar y convivir con sus nuevos guías.

Como parte del acto, la hermana de la princesa Leonor ha conocido el complejo clínico y asistencial del centro de cría y adiestramiento de la FOPG situado en la localidad madrileña. “Este proyecto, en marcha desde hace más de 35 años, dispone de instalaciones destinadas a albergar los perros, un hospital veterinario y una residencia para acoger a los solicitantes de perro guía durante el curso de formación que deben realizar para aprender a desplazarse”, explica al respecto la Casa Real en su página web. Su madre, la reina Letizia, también visitó este mismo centro en 2011 —cuando todavía era princesa de Asturias—, y lo hizo acompañada de la entonces duquesa de Cornualles, Camila Windsor —actual reina de Inglaterra—.

La hermana de la heredera a la corona ha llevado a cabo la visita acompañada por algunos de los más de 50 profesionales que conforman la plantilla de la fundación, entre instructores de movilidad, entrenadores o supervisores de cachorros, entre otros. El centro cuenta, además, con un servicio veterinario propio que incluye un área especializada en la selección genética y la cría, según ha podido contemplar la infanta Sofía. “La ONCE creó la Fundación ONCE del Perro Guía en 1990, adoptando el modelo de las escuelas de perros guía europeas y norteamericanas. Desde su nacimiento ha facilitado cerca de 4.000 perros a las personas ciegas o con discapacidad visual grave de nuestro país. Ahora entrega una media de 140 ejemplares, pero con el nuevo centro llegarán a 200 entregas”, destaca la Casa Real sobre esta iniciativa para la que han elegido a la infanta como rostro visible de su apoyo.

Durante la visita de la infanta está programado un recorrido por el bloque hospitalario y el de cría, donde los trabajadores de la entidad acompañarán a los cachorros de dos meses en el Aula de Estimulación Sensorial. También conocerá las etapas por las que atraviesa un perro hasta convertirse en los ojos de una persona ciega y asistirá a una exhibición de perros guía de la ONCE con obstáculos, escalera o paso de peatones.

La infanta Sofía, junto a la placa con la que ha inaugurado las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), en Boadilla del Monte (Madrid). 797/DAVID/CORDONPRESS / Cordon Press

La hija menor de los Reyes ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; el delegado el Gobierno en Madrid, Francisco Martín; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Boadilla del Monte, Francisco Javier Úbeda; y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, entre otras autoridades.

La presencia de la infanta Sofía acompañando a su familia en actos oficiales es cada vez más frecuente desde que alcanzó la mayoría de edad. Desde Zarzuela dejaron claro cuando se anunció que la infanta Sofía estudiaría fuera de España que esta regresaría para participar en aquellos actos oficiales de la Familia Real que el Rey considerara necesarios, tanto sola como en compañía de otros miembros. En este sentido, ya asistió por primera vez a la última recepción con motivo del 12 de octubre en el Palacio Real.

La princesa Letizia de España y Camila de Cornualles con un cachorro durante su visita al Centro de Perros Guía de la Fundación ONCE en 2011, acompañadas por Esperanza Aguirre. Samir Hussein (Getty Images)

La última vez que asistió a un compromiso familiar fue el pasado 19 de enero, en el funeral de Irene de Grecia, hermana de su abuela, la reina Sofía. La infanta acudió a la catedral Metropolitana de Atenas acompañada de sus padres y su hermana, que fueron recibidos por Pablo de Grecia (sobrino de la reina emérita). Fue la primera vez que, de manera oficial, la princesa Leonor y la infanta Sofía se dejaron ver públicamente en la tierra de su abuela.

La infanta compagina su papel cada vez más activo dentro de la agenda institucional de la Familia Real con el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que cursa actualmente en Lisboa, que comenzó el pasado septiembre. Sofía va a realizar un grado de tres años que completará en Lisboa, París y Berlín, sucesivamente (con un coste por curso de al menos 18.500 euros que pagarán sus padres, los Reyes). De momento, está dando clases en el Forward College de la capital portuguesa, un centro adscrito a la Universidad de Londres que cuenta con una residencia para estudiantes en la zona de Benfica.