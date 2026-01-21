Felipe VI interviene en el Parlamento Europeo con motivo del 40 aniversario de España en la UE

El rey Felipe VI interviene este miércoles en el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. También está prevista la intervención del presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que también conmemora el cuadragésimo aniversario de la adhesión de Portugal a la Comunidad Europea.

Se prevé que el Rey reclame en su discurso “más Europa”, como ha hecho en sus últimas intervenciones. “He tenido muchas ocasiones de hablar de asuntos europeos, en Yuste, en Brujas, en Coimbra, en Aquisgrán, y en un par de semanas volveré a hacerlo en el Parlamento Europeo”, avanzó Felipe VI en su cita anual con los embajadores españoles celebrada el 9 de enero en Madrid.

En aquel encuentro, Felipe VI indicó que en su intervención ante el Parlamento Europeo pondrá en valor “la fuerza transformadora de Europa en nuestro país” y avanzó que hablaría también de “nuestra contribución al proceso de integración, en temas de ciudadanía, de justicia e interior, de cohesión, de igualdad”. Y apuntó que insistiría en la idea de “más Europa”.

El jefe del Estado español defenderá el papel de España como enlace con América y la necesidad de que la voz de una Europa unida sea escuchada. En su intervención en Estrasburgo en 2015, un año después de su proclamación como Rey, Felipe VI puso en valor el proyecto europeo y llamó al pleno del Parlamento a sentirse orgulloso del “espacio de paz, prosperidad, libertad, justicia y solidaridad” que supone la UE.