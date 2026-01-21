Felipe VI interviene en el Parlamento Europeo con motivo del 40 aniversario de España en la UE
Se prevé que el Rey reclame en su discurso “más Europa” y pondrá en valor “la fuerza transformadora de la UE”
El rey Felipe VI interviene este miércoles en el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. También está prevista la intervención del presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que también conmemora el cuadragésimo aniversario de la adhesión de Portugal a la Comunidad Europea.
Se prevé que el Rey reclame en su discurso “más Europa”, como ha hecho en sus últimas intervenciones. “He tenido muchas ocasiones de hablar de asuntos europeos, en Yuste, en Brujas, en Coimbra, en Aquisgrán, y en un par de semanas volveré a hacerlo en el Parlamento Europeo”, avanzó Felipe VI en su cita anual con los embajadores españoles celebrada el 9 de enero en Madrid.
En aquel encuentro, Felipe VI indicó que en su intervención ante el Parlamento Europeo pondrá en valor “la fuerza transformadora de Europa en nuestro país” y avanzó que hablaría también de “nuestra contribución al proceso de integración, en temas de ciudadanía, de justicia e interior, de cohesión, de igualdad”. Y apuntó que insistiría en la idea de “más Europa”.
El jefe del Estado español defenderá el papel de España como enlace con América y la necesidad de que la voz de una Europa unida sea escuchada. En su intervención en Estrasburgo en 2015, un año después de su proclamación como Rey, Felipe VI puso en valor el proyecto europeo y llamó al pleno del Parlamento a sentirse orgulloso del “espacio de paz, prosperidad, libertad, justicia y solidaridad” que supone la UE.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.