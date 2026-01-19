El funeral de Irene de Grecia en Atenas, en imágenes

13 fotosIrene de GreciaEl funeral de Irene de Grecia en Atenas, en imágenesSe cumple la última voluntad de la hermana de la reina Sofía, fallecida la semana pasada a los 83 años: ser enterrada en el cementerio de Tatoi, donde descansan sus padres y su hermano ConstantinoEl PaísMadrid - 19 ene 2026 - 11:51CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosPablo de Grecia, jefe de la casa real griega y sobrino de Sofía e Irene de Grecia, recibe a la reina emérita a su llegada a la catedral en Atenas.GEORGE VITSARAS (EFE)La catedral metropolitana de Atenas, donde se celebra el funeral por la princesa Irene de Grecia. La hermana pequeña de la reina Sofía falleció en el palacio de la Zarzuela a los 83 años el pasado 15 de enero.Mariscal (EFE)Pablo de Grecia (izquierda), Nicolás de Grecia (centro) y Felipe de Grecia, tres de los sobrinos de Irene de Grecia, acompañan el féretro de la princesa a su llegada a la catedral de Atenas.Mariscal (EFE)A primera hora de la mañana de este lunes se ha instalado el velatorio en la capilla de Agios Eleftherios, con el objetivo de que los atenienses pudieran despedirse de Irena de Grecia antes del comienzo del funeral.GEORGE VITSARAS (EFE)La reina Sofía, acompaña de sus hijas, las infantas Elena (izquierda) y Cristina, a su llegada a la catedral de la ciudad griega para el funeral de su hermana pequeña, la princesa Irena de Grecia.GEORGE VITSARAS (EFE)Acompañado de su familia, el rey Felipe VI se ha dirigido a medios de comunicación antes del inicio del funeral por su tía en la catedral de Atenas. También ha hablado la reina Letizia. Ambos han querido tener unas palabras de solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario en Adamuz.Mariscal (EFE)Pablo de Grecia, jefe de la casa helena, ha sido el encargado de recibir en el templo a Felipe VI, la reina Letizia y a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía (derecha).Mariscal (EFE)Es la primera vez, de manera oficial, que la princesa Leonor y la infanta Sofía se dejan ve públicamente en la tierra natal de su abuela, la reina Sofía. Mariscal (EFE)La princesa Leonor, heredera al trono, y su hermana, la infanta Sofía, compartieron muchos momentos con Irene de Grecia. La hermana de la reina Sofía se mudó al palacio de la Zarzuela en 1981 y también era una habitual de los veranos de la Familia Real en Palma.Mariscal (EFE)Pablo Urdangarin y su prima Victoria Federica, hijos de las infantas Cristina y Elena, respectivamente, asisten a la misa por la princesa Irene de Grecia en la catedral de Atenas.Mariscal (EFE)Ana María de Grecia, viuda de Constantino (hermano mayor de Irene de Grecia), a su llegada a la catedral de Atenas acompaña de su hija, la princesa Alexia de Grecia.Mariscal (EFE)Alejandro de Serbia, actual jefe de la autodenominada casa real de Karadjordjevic, junto a su esposa a su llegada al templo.GEORGE VITSARAS (EFE)La Famila Real, en la misa en la catedral metropolitana de Atenas en recuerdo de la princesa Irene de Grecia.Francisco Gómez/Casa Real (EFE)