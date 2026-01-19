Ir al contenido
Gente y Estilo de vida
13 fotos
Irene de Grecia

El funeral de Irene de Grecia en Atenas, en imágenes

Se cumple la última voluntad de la hermana de la reina Sofía, fallecida la semana pasada a los 83 años: ser enterrada en el cementerio de Tatoi, donde descansan sus padres y su hermano Constantino

El País
El País
Madrid -
