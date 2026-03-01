Con miedo al éxito

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Los principales líderes de la llamada cuarta transformación han demostrado una tendencia irrefrenable a expresarse sin cesar, evitando el silencio incluso cuando este podría ser beneficioso. Para ellos, el ruido es sinónimo de acción y el discurso constante una herramienta de poder: repetir consignas, nombres o lemas hasta grabarlos en la mente colectiva. Cuando surge un contratiempo, sin importar la temática, pretenden desviar la conversación hacia otros temas, responsabilizando a figuras anteriores como Calderón o García Luna. Sin embargo, el uso constante de estas tácticas discursivas ha terminado por volverse en su contra, convirtiéndolos en víctimas de sus propias palabras. Como bien dice el refrán: los políticos son amos de sus silencios y esclavos de sus palabras.

El operativo que resultó en la muerte de El Mencho Oseguera se ha convertido en el hito más destacado de la administración de Claudia Sheinbaum, un logro que ha tenido repercusión internacional. El abatimiento del enemigo público número uno de México a manos del Ejército, bajo el mando de la presidenta, supone un éxito indiscutible. Sin embargo, paradójicamente, parece que la presidenta siente vergüenza o culpa por este triunfo, temiendo las comparaciones con Calderón. Sus aliados insisten en que las circunstancias y estrategias son distintas, aunque el debate sobre similitudes reaparece debido a la insistencia de su propio grupo en comparar ambos sexenios. A pesar de la importancia global de la noticia, el gobierno parece mostrar temor ante su propio éxito.

Desde el domingo en que se llevó a cabo el operativo, el gobierno optó por el silencio, lo que pareció una señal de culpabilidad, susto o arrepentimiento. Evitar hablar del asunto ha resultado contraproducente: pareciera que El Mencho escapó o que el Gobierno falló, cuando en realidad ocurrió lo contrario. La gestión comunicacional ha sido desastrosa, permitiendo que la narrativa y las imágenes sean controladas por el crimen organizado en lugar de por el propio Gobierno. La presidenta se queja de la imagen internacional que se proyecta, pero no ha ofrecido una alternativa visual. Las imágenes que hay son las del caos generado por la reacción criminal en lugar del triunfo de la autoridad. Ejemplos exitosos de otros gobiernos, como el de Obama con Bin Laden, contrastan con la situación actual, donde el foco mediático lo quieren poner en los plurinominales del Partido Verde.

El gobierno y sus líderes parecen más preocupados por comparaciones internas y por evitar que la presidenta sea vista como una “calderona”, que por asumir con orgullo su papel y el éxito conseguido. En lugar de reconocer su liderazgo y el acierto de la operación, prevalece una sensación de culpa y dudas sobre las propias decisiones. La presidenta debería afrontar con firmeza y convicción los logros alcanzados, alejándose de los miedos y fantasmas que ella misma ha contribuido a crear.