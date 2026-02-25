El uso de IA y ‘bots’, detrás de la ola de desinformación digital sobre el caída del Mencho

A la caída de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), le sucedió no solo una ola de violencia y caos en el país, sino también una de desinformación digital. En las 48 horas posteriores al operativo encabezado por el Ejército en Jalisco, circularon cientos de publicaciones falsas o no verificadas en distintas plataformas. Los ataques desatados por el narco en varios Estados con una sucesión de bloqueos de carretera, quema de vehículos y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad federales con los grupos armados, se magnificaron a través de contenido amplificado por bots (acrónimo de robot), un programa informático diseñado para automatizar tareas repetitivas a través de Internet, con la alteración de herramientas de inteligencia artificial (IA) y con el empuje de la esfera de la ultraderecha estadounidense.

De acuerdo con el informe Desinformación tras el abatimiento de “El Mencho”: volumen, velocidad y alcance, publicado por el Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey, en redes sociales se difundieron múltiples contenidos audiovisuales sin descripción, sin verificación y fuera de contexto. Diversas cuentas en Instagram compartieron videos y fotografías sin precisar su origen. “No era posible saber si se trataba de grabaciones recientes vinculadas a reacciones violentas del crimen organizado en distintos puntos del país, o si correspondían a material de archivo reutilizado estratégicamente para amplificar la narrativa de la ola de violencia tras la captura del Mencho”, detalla el documento.

Las imágenes de caos que inundaron las redes sociales recordaban al Culiacanazo, otro episodio de violencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que sobrevino a la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y que llevó a las autoridades a liberarlo ante el terror que sembró el Cartel de Sinaloa en la capital de ese Estado. Las grabaciones más impactantes de este domingo llegaron desde Puerto Vallarta y desde Guadalajara, concretamente del aeropuerto. Aunque las autoridades se apresuraron a decir que en ningún momento estuvieron cerradas las terminales, varias aerolíneas nacionales e internacionales decidieron cancelar los vuelos en tanto quedara garantizada la seguridad de los pasajeros.

Asimismo, el informe da a conocer que otros contenidos fabricados, manipulados, fuera de contexto o hasta conspiranoicos que resaltaron en medio de la marea de la desinformación, fueron que la presidenta Claudia Sheinbaum fue trasladada a un buque de la Marina en el Pacífico; que el Mencho seguía vivo y permanecía hospitalizado; una presunta vinculación a la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro; e, incluso, que el Gobierno de México lo asesinó para evitar su extradición a EE UU para que no revelara secretos de Estado. Según el informe, estas dos últimas especulaciones alcanzaron más de 100.000 interacciones por los usuarios en X.

De acuerdo con el Observatorio de Medios Digitales, no existe un conteo oficial consolidado por parte de autoridades o plataformas, pero con base en un modelo de propagación digital y comportamiento típico en eventos de alto impacto en México, estiman que en las primeras 48 horas tras el operativo, se compartieron entre 200 y 500 publicaciones con información falsa o no verificada. Entre 20 y 40 publicaciones alcanzaron viralidad alta y varias de ellas superaron las 50.000 reacciones, 100.000 visualizaciones y fueron compartidas al menos 10.000 veces. Esto generó un estimado de entre tres y cinco millones de exposiciones potenciales a contenido falso o no verificado. “Esto no equivale a cinco millones de personas únicas; puede haber duplicados, pero sí refleja el volumen de circulación”, especifica el informe.

En el caso de la terminal aérea de Guadalajara, los videos mostraban estampidas de pasajeros sin que se precisara lo que sucedía. El observatorio afirma que hasta ahora no es posible confirmar si las personas que huyeron escucharon detonaciones reales dentro del recinto. Sin embargo, desde distintas cuentas en la red social X, principalmente bots que difunden contenido de tipo ultraconservador, afirmaron, sin sustento oficial, que el aeropuerto fue invadido por el Cartel Jalisco y que hubo turistas, principalmente estadounidenses y canadienses, que fueron tomados como rehenes. Algo que no sucedió.

Algunos medios locales retomaron las imágenes sin explicar el contexto ni las causas del pánico, dejando abierta la interpretación y amplificando la incertidumbre. Horas más tarde, comenzó a circular en redes una imagen de un avión en llamas creada con inteligencia artificial, presentada falsamente como si se tratara del mismo aeropuerto. La cuenta America’s Voice News, medio de ultraderecha de Estados Unidos, dio alta difusión a este contenido también falso.

Alberto Escorcia, periodista e investigador especializado en desinformación, fue más allá en su análisis y dio a conocer que 500 cuentas de bots amplificaron a tres perfiles que desinformaban sobre la violencia tras la muerte de El Mencho y que uno de los efectos generados fue la estampida en el Aeropuerto de Guadalajara.

“Asimismo, circuló un video en TikTok que afirmaba: ‘Momentos de terror en Puerto Vallarta’, mostrando una imagen con múltiples incendios. No obstante, en el extremo inferior derecho de la imagen era visible una marca de agua de Gemini [bot conversacional de inteligencia artificial desarrollado por Google], indicio principal de que fue generada con IA”, se puede leer en un fragmento del informe.

Conspiraciones y la ultraderecha de EE UU

Laura Loomer, figura de la extrema derecha con casi dos millones de seguidores en X, afirmó que el operativo en Tapalpa, Jalisco, fue conducido por EE UU y que la muerte del Mencho fue respondida por el Cartel Jalisco con un asalto al aeropuerto de Guadalajara con hombres armados. “Ahora toman como rehenes a turistas estadounidenses en carreteras y hoteles cercanos”, escribió en una de sus publicaciones.

Incluso Bernie Moreno, senador republicano por el Estado de Ohio, denunció, desde su cuenta en X, la existencia de “reportes preocupantes” originados en Puerto Vallarta y otras partes de México de que “narcoterroristas” estaban “cazando” a ciudadanos estadounidenses.

“Los carteles de la droga deben ser conscientes de que si cualquier ciudadano estadounidense resulta herido en México, habrá una represalia violenta y terminal por parte de Estados Unidos”, escribió Moreno en un fragmento de su publicación, el mismo discurso que este martes ha replicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista con el medio conservador Fox News: “Instamos a todos los estadounidenses en México a que, por supuesto, cumplan con las directrices proporcionadas por el Departamento de Estado... Y los carteles de la droga mexicanos saben que no deben poner un dedo sobre un solo estadounidense o pagarán severas consecuencias a manos de nuestro presidente [Donald Trump]”.

Desde la cuenta en X de la Embajada de México en EE UU y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, trataron de apagar los múltiples bulos que se soltaron en las horas posteriores a la caída del Mencho. La SRE dio a conocer este lunes que no tiene reportes de que la integridad física de algún ciudadano extranjero haya sido afectada tras el operativo, en la ola de violencia que se desató en algunos Estados tras la muerte del líder del CJNG. Desde la misma red social, la misión diplomática oficial de Estados Unidos en México realizó un reconocimiento a las Fuerzas de Seguridad de México y celebró la cooperación bilateral entre ambas naciones.

“El caso del abatimiento del Mencho evidencia la velocidad con la que la información, y la desinformación, puede circular en contextos de alta sensibilidad pública. [...] Por ello, resulta fundamental que la ciudadanía adopte una actitud crítica frente a la información que consume y comparte, verificando la fuente, contrastando con medios confiables y evitando difundir contenidos cuya veracidad no haya sido confirmada por autoridades o instituciones periodísticas reconocidas”, sentencia el documento.