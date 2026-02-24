Todas las veces que El Mencho estuvo a punto de caer en la última década

Operativos fallidos, inteligencia frustrada y una capacidad de fuego inédita malograron la persecución contra el líder del Cartel Jalisco hasta el operativo en el que cayó muerto

La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue un objetivo ansiado para México durante más de una década que nunca terminaba de concretarse. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se convirtió en el pez gordo más escurridizo del narcotráfico, buscado además por Estados Unidos, y logró evadir cercos militares, despliegues federales y operaciones de inteligencia que, en distintos momentos, lo colocaron a unos palmos de su detención. Finalmente, fue muerto este domingo en un operativo que cierra una de las persecuciones más largas y complejas contra un capo mexicano.

El primer intento fallido de capturar al Mencho fue en 2012. Según una investigación de El Universal, el capo presuntamente fue detenido el 27 de agosto de 2012 en Zapopan, Jalisco, por elementos de la Secretaría de Marina, pero tuvo que ser liberado horas después por intervención del entonces gobernador del Estado, Emilio González Márquez. En ese momento, la información fue difundida por medios de comunicación locales y nacionales que aseguraron tener la confirmación de mandos de seguridad federales, pero quedó como un rumor. Ni llegó a ser corroborado ni tampoco desmentido por las autoridades. La versión cobró fuerza por el puñado de bloqueos y la quema de decenas de vehículos en la capital de la entidad, Guadalajara, y diversos municipios operados por integrantes del CJNG. La jornada violenta se extendió al Estado de Colima y fue atribuida al cartel por la detención de Oseguera Cervantes. La Policía Federal liderada en ese momento por Genaro García Luna, el secretario de seguridad del presidente Felipe Calderón, hoy procesado en Estados Unidos por delincuencia organizada, descartó que hubiera relación.

Genaro García Luna, en Ciudad de México, en junio de 2011. Alexandre Meneghini (AP)

El segundo gran intento ocurrió el 1 de mayo de 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en lo que entonces se consideró el mayor despliegue federal contra el CJNG. Elementos de seguridad federal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ejecutaron la llamada Operación Jalisco. Pero la respuesta del grupo criminal fue inmediata. Los narcobloqueos, incendios de vehículos y ataques armados en varios puntos del occidente de México capturaron el foco nacional e internacional. Ese capítulo criminal culminó con el derribo de un helicóptero militar con un lanzacohetes, un hecho sin precedentes que dejó saldo rojo con militares abatidos, lo que evidenció la capacidad paramilitar del cartel. “Hubo una reacción violenta del grupo delictivo para evitar la acción de la autoridad”, dijo Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, tras el operativo frustrado. El Mencho logró escapar.

Ese episodio fue un parteaguas. La figura de Oseguera Cervantes se convirtió en un objetivo casi mítico dentro de las instituciones de seguridad. De acuerdo con filtraciones de autoridades federales, las dificultades para su captura tenían mucho que ver con su disciplina: eliminó comunicaciones electrónicas, redujo al mínimo sus traslados y se movía mediante una red de protección territorial que incluía zonas rurales de difícil acceso en Jalisco, Michoacán y Colima.

Bloqueos por la muerte de 'El Mencho' en Zacatecas, este domingo. Cuartoscuro

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la estrategia de seguridad priorizó la contención de la violencia sobre la captura de líderes, pero el Mencho siguió en la lista de objetivos de alto valor. En esos años, Estados Unidos incrementó la presión con acusaciones federales y una recompensa multimillonaria que llegó hasta los 15 millones de dólares por información que llevara a su arresto. Aun así, la combinación de bajo perfil y poder de fuego del CJNG mantuvo al líder fuera del alcance del Estado.

Durante años, las propias autoridades reconocieron —aunque de forma indirecta— la complejidad de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes. Tras el fallido operativo de 2015, el entonces secretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos, advirtió que el Ejército no podía actuar “de manera irresponsable [...] poniendo en riesgo a la población”, una referencia a la violencia que podría desencadenar su detención. En el gabinete de Seguridad, el mensaje apuntó a la misma dirección: el secretario del ramo, Alfonso Durazo, defendía evitar “espectáculos” y priorizar la reducción de la violencia.

Presentación del abatimiento a Nemesio Oseguera, este lunes en Ciudad de México. José Méndez (EFE)

Otro episodio que puso sobre la mesa la capacidad operativa del Mencho fue el atentado que sufrió Omar García Harfuch en 2020, en ese momento a cargo de la seguridad en Ciudad de México, un ataque atribuido al CJNG. El hoy secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum lo calificó como “el grupo más violento del país”, una consideración que daba perspectiva sobre lo que implicaría enfrentarse a la estructura criminal y capturar a su cabeza. Hasta ahora. La búsqueda ha terminado.