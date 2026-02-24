El equipo de abogados de Sheinbaum estudia una respuesta legal a las acusaciones de Elon Musk de vínculos con el narcotráfico

El magnate escribió en su red social X que la presidenta de México “dice lo que sus jefes quieren que diga” ante la amenaza de represalias de los capos de la droga

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado este martes que su equipo de abogados está revisando si emprenderán acciones legales contra Elon Musk. El magnate y hombre más rico del mundo escribió en su red social X que la mandaría respondía a las órdenes de sus jefes, en referencia a los cabezas de los carteles de la droga. “Este absurdo del narcogobierno... si antes era un absurdo decirlo, ahora más. Se cae por sí solo decirlo. No saben ni qué inventar, la verdad. Da hasta risa leerlos”, ha señalado Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.

Elon Musk publicó este lunes en respuesta a un video en una cuenta de memes de la antigua Twitter donde sale la presidenta argumentando los contras de una guerra contra el narcotráfico, entre los que enumeraba la violencia hacia la población civil y la violación de los derechos humanos. “Ella es una planta del cartel ¿verdad?“, señaló la cuenta de memes. Elon Musk respondió: ”Ella solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un ‘plan de mejora del rendimiento’...“.

Elon Musk en Washington, en noviembre de 2025. Evelyn Hockstein (REUTERS)

Sheinbaum ha asegurado que la posibilidad de emprender acciones legales todavía está siendo estudiada y no hay nada seguro. Con su publicación, Musk hacía eco de las acusaciones que ya había hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el año pasado, en el que halagaba a la presidenta y a su valentía, pero señalaba que no controlaba su país. “El problema es que está petrificado con los carteles, podrían quitar al presidente en dos minutos. Los cárteles son los que administran México”, dijo entonces el republicano. Sheinbaum ya contestó entonces a su homólogo, pero no consideró la vía legal para defenderse. “En México solo gobierna un ente y ese es el pueblo de México. Nadie más”, subrayó y añadió sobre su relación con Trump que eso “no quiere decir que no nos hablemos con respeto”.

La publicación de Elon Musk ha vuelto a revivir el enfrentamiento de la presidenta y las increpaciones que la vinculan con el narcotráfico en un momento de tensión en el país tras el operativo en el que ha muerto Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. La caída del capo ha desatado una ola de violencia en varios Estados, en los que todavía no se ha vuelto a la normalidad total. “Nunca van a estar de acuerdo con nosotros, hagamos lo que hagamos”, ha expresado Sheinbaum, quien le ha quitado importancia a los comentarios. “Lo que me importa es lo que dice el pueblo. Y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las fuerzas armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país”, ha añadido.