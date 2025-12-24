Gemini, todo lo que puede hacer por ti el asistente de IA de Google y los móviles disponibles en MediaMarkt que lo integran

Gemini, todo lo que puede hacer por ti el asistente de IA de Google.

El avance de la inteligencia artificial es imparable: la desarrollada por esta empresa tecnológica hace la vida más fácil a cualquier usuario que la use en su ‘smartphone’

La Inteligencia Artificial lo está revolucionando todo, también cómo interactuamos con el entorno que nos rodea desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos. Esta última revolución tecnológica se ve potenciada por todos los dispositivos de los que disponemos en la actualidad que pueden interactuar con estos modelos de inteligencia artificial avanzados, como los auriculares inalámbricos, los auriculares traductores, las televisiones smart TV de última generación, los portátiles personales y, por supuesto, smartphones de marcas potentes.

Entre estos desarrollos de inteligencia artificial punteros, se encuentra el creado por el gigante Google y denominado Gemini. Quizá, muchos lectores han podido escuchar algo sobre él, pero en EL PAÍS Escaparate queremos compartir todo lo que puede hacer por nosotros en el día a día. Y, también, no dejar de mencionar los dispositivos que se venden en MediaMarkt y que lo incluyen, sobre todo, en la gama más prémium de móviles.

Potencia las tareas con tu móvil mediante la IA de Google, Gemini. GETTY IMAGES

Google Gemini: la IA sin coste que te ayuda en el día a día

En primer lugar, debemos destacar que Gemini solo es compatible con teléfonos móviles que tengan Android 10 o superior. En estos dispositivos, la IA de Google facilita y mucho las dudas que nos puedan surgir de todo tipo que serán respondidas al instante. Aunque también se podrá interactuar con la IA añadiendo imágenes personalizadas a Gmail, encontrar información importante en vídeos de Youtube, establecer recordatorios e, incluso, tener conversaciones con Gemini para aprender algo nuevo de cualquier asunto que imagines. Entre los ejemplos más ilustrativos, nos quedamos con los siguientes:

Potencia tu productividad y creatividad: solo hay que presionar el botón de bloqueo de cualquier smartphone con sistema operativo de Android para que Google Gemini se convierta en una extensión de nosotros mismos.

Obtén ayuda en otras aplicaciones: solo hay que activar la funcionalidad Aplicaciones Conectadas del móvil. Pulsando el botón de inicio/bloqueo se puede, por ejemplo, enviar mensajes a los contactos de la agenda.

Habla en tiempo real con Gemini Live: esta opción es perfecta para mantener conversaciones con la IA de Google sobre todo tipo de temáticas, trabajar con una lluvia de ideas para un proyecto de la universidad o el trabajo o practicar una presentación de la forma más sencilla posible.

Activa la función de vídeo en Live con Gemini: usa la cámara con la IA para preguntar o pedir recomendaciones en directo de lo que tienes frente a tus ojos: cómo poner un cuadro, cuestiones sobre monumentos al viajar, cómo organizar el armario del dormitorio o, incluso, recomendaciones sobre los outfits del armario.

Activa la funcionalidad Compartir pantalla con Live: puedes preguntar a Gemini, también en tiempo real, sobre lo que se ve en la pantalla del móvil mientras interactúas con ella: hablar sobre una receta de cocina, comentar un mensaje en redes sociales o curiosear sobre el blog de moda del momento.

Lleva tus fotografías a otro nivel: gracias a la funcionalidad Nano Banana con Google Gemini. Ahora, es más fácil que nunca dar vida a tus imágenes guardadas: combinándolas entre ellas, mezclando estilos, renderizando texto con mayor fidelidad, creando resoluciones 4K, cambiando la iluminación y ángulos de cámara, aportando mayor profundidad de campo o generando imágenes desde texto.

Los móviles con Gemini están al mejor precio en MediaMarkt

Las fiestas navideñas siempre traen las mejores novedades en un apartado tan extenso como los dispositivos móviles. Muchas plataformas online de comercio electrónico amplían su catálogo (con buenas ofertas) para dar cabida a todas las necesidades del gran público, sobre todo, de la franja que abarca a los consumidores millenial y generación z. Por ello, en EL PAÍS Escaparate hemos fichado en la web de la archiconocida MediaMarkt los mejores móviles que integran Gemini como funcionalidad avanzada. Entre los que se encuentran los más punteros de Google, como el Google Pixel 10 Pro, que se lanzó al mercado español hace poco tiempo, en concreto, este agosto.

Smartphone Google Pixel 10 Pro con 16 GB de RAM

Integra un procesador de última generación capaz de rendir de manera excepcional en tareas de lo más exigentes. Además, su pantalla, de tecnología fluida, se adapta automáticamente al contenido. Por si fuera poco, su autonomía se prolonga un día entero e incluye Gemini Nano con la que se pueden llevar a cabo traducciones instantáneas.

14% de descuento, ahorra 170 euros.

Vista frontal y trasera del móvil Google Pixel 10 Pro. CORTESÍA DE MEDIAMARKT

Se pueden consultar muchos más modelos de móviles, con rebajas notables a la venta en MediaMarkt, que integran funciones avanzadas de IA con Gemini (como resumen de audio y texto, redacción inteligente en apps o generación de respuestas contextuales) pulsando en el siguiente botón de compra.

Preguntas frecuentes sobre ofertas en MediaMarkt por Navidad

¿Hasta cuándo duran las ofertas exclusivas de Navidad en MediaMarkt?

Según indican en su web, estas ofertas estarán activas hasta el día 26 de diciembre, viernes, a las 9 de la mañana.

¿Existen ofertas del día en MediaMarkt?

Así es. Se van renovando cada 24 horas porque son por tiempo limitado.

