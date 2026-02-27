El mutante perfil del yihadismo en España

El perfil de los yihadistas en España sigue mutando, según revela el anuario sobre la lucha contra la violencia islamista en 2025 que ha hecho público este viernes el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET, entidad impulsada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo-Covite). El estudio apunta que, además de la cada vez menor edad media de los arrestados —ya detectada en años anteriores— y el papel paulatinamente más relevante que han ido adquiriendo las mujeres en estos movimientos extremistas, los detenidos presentan un perfil cada vez más heterogéneo, con una decena de nacionalidades que van cambiando y una ideología movilizadora que paradójicamente fusiona narrativas de Al Qaeda o el Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) con las de grupos como Hezbolá y Hamás, pese a las divergencias entre ellos.

El análisis revela que la provincia de Barcelona fue el año pasado el “epicentro operativo” del yihadismo en España tras haber sido el escenario de 27 de las 100 detenciones de presuntos radicales que las fuerzas de seguridad hicieron ―por otra parte, la cifra más alta desde 2004, cuando se perpetraron los atentados del 11-M―. La única acción terrorista registrada en España fue el frustrado acuchillamiento de tres personas protagonizado por un radical en el madrileño barrio de Vallecas el pasado 22 de noviembre. En el mundo, este terrorismo se cobró la vida de 9.901 personas en 2025.

“En España, al igual que en buena parte de Europa, durante los últimos años se aprecian cambios significativos en cuanto a la edad de las personas detenidas, señalando un problema cada vez más creciente: la implicación directa de menores y adultos jóvenes en actividades de carácter yihadista”, alerta el informe, que apunta que casi la mitad de los detenidos (48 del centenar) tenía 25 años o menos. “Esto supone un nuevo aumento respecto al año anterior, cuando esta cifra se situaba en el 40%”, añade el texto, que pone el foco en un segundo aspecto: 13 de ellos (las estadísticas del Ministerio del Interior elevan esta cifra a 15) no habían cumplido los 18 años cuando fueron arrestados. “El incremento de menores y jóvenes en actividades yihadistas en España responde al propio contexto en el que las nuevas tecnologías están jugando un papel fundamental a la hora de iniciar procesos de radicalización”, añade el estudio.

La nacionalidad de los arrestados también sigue mutando. “Si antaño era generalmente predominante la presencia de ciudadanos marroquíes, en los últimos tres años esta situación es diferente. Desde 2023, la nacionalidad más repetida entre los detenidos es la española”, señala el informe, que detalla que este año esta ha representado el 41%, frente al 28% de los procedentes del país del norte de África. No obstante, el informe hace una matización para explicar este fenómeno: entre los españoles detenidos hay “segundas generaciones de musulmanes que han nacido o crecido en España y que, por tanto, tienen la nacionalidad española y, por otro, la regulación de la situación legal de determinadas personas, muchas de ellas de origen marroquí, que también han conseguido la nacionalidad española tras vivir en el país durante 10 años”.

El resto de detenidos son, principalmente, pakistaníes (11), argelinos (4), libaneses (4) y sirios (4), aunque también se han detectado un ucranio y cuatro tayikos arrestados por Policía Nacional en julio durante la Operación Sarxad. “La creciente presencia entre los detenidos de individuos del este de Europa, así como de países centroasiáticos, está relacionada con la cada vez mayor influencia que ejerce el ISKP [siglas en inglés del Estado Islámico-Provincia de Jorasán, una rama activa en Asia]”, aclara el documento. También ha habido un detenido palestino, uno de Bosnia Herzegovina y un joven de 18 años arrestado en Llodio (Álava) por la Guardia Civil en junio que ha sido catalogado como apátrida.

Respecto al género, el documento destaca que “de manera tradicional, la implicación de hombres en actividades yihadistas ha sido significativamente superior a la de las mujeres” y lo sigue siendo. Sin embargo, añade que, al igual que ha ocurrido con la creciente presencia de menores entre los arrestados, “en los últimos años las mujeres han ido adquiriendo una mayor visibilidad debido a su creciente implicación”. Así, en 2025 hubo ocho detenidas, cifra similar a las de los dos últimos años, ”lo que constata que este fenómeno no ha sido un simple hecho puntual, sino una tendencia que ya se ha consolidado", concluye. La mitad de las mujeres detenidas eran, además, menores de 25 años.

Sobre la adscripción ideológica de los detenidos en España, la mayoría se situaría cercana al ISIS: el 69% se alineaba exclusivamente con los postulados de dicha organización terrorista. “De ello se desprende que, pese a la desaparición del califato yihadista y las numerosas dificultades por las que pasa la matriz de Estado Islámico, su capacidad para atraer a nuevos adeptos permanece intacta, lo que le permite seguir erigiéndose como la primera opción para quienes simpatizan con la causa yihadista”, detalla el anuario. Por el contrario, Al Qaeda, que en su momento fue la mayoritaria, es actualmente testimonial: solo se ha documentado un caso en el que, de forma evidente, el detenido estuviese adscrito a su causa.

No obstante, los autores del informe ponen el foco en la aparición de lo que denominan “adscripciones ideológicas de carácter híbrido” en 12 casos. Es decir, una docena de detenidos que mostraban simpatía hacia organizaciones diferentes que, en algún caso, están enfrentadas entre ellas. Así, por ejemplo, algún arrestado se situaba alineado a la vez con la organización palestina Hamás y el ISIS, “cuando es bien sabido que ambos grupos mantienen unos objetivos diametralmente opuestos que incluso los llevan a rechazarse abiertamente entre sí”.

En este sentido, el documento aclara que “al contrario de lo que podría pensarse a raíz del genocidio de Gaza, la narrativa de Hamás no ha generado un atractivo suficiente para desencadenar nuevos procesos de radicalización” en España, aunque sí se ha observado que “la causa palestina ha sido instrumentalizada por Estado Islámico”, de manera que consiguió atraer hacia su propaganda, “más accesible, abundante y atractiva en el ciberespacio”, a personas que podían simpatizar con aquella organización.

Respecto al estado civil, el estudio observa cierta igualdad entre los que estaban casados (41) y solteros (37). También hay paridad entre las personas que tenían trabajo (23) y aquellas que estaban desempleadas (20) en el momento de su detención. Además, había 14 que el informe denomina inactivos (14), en su mayoría menores y jóvenes que eran estudiantes. Entre los que tenían un trabajo, hay una notable variedad de profesiones, aunque predomina el sector servicios, con varios dedicados a la hostelería, el comercio y profesiones liberales. También había jardineros, carniceros o empresarios entre los arrestados.

La OIET también pone el foco en las relaciones de los detenidos y destaca que, si bien buena parte de las operaciones realizadas en 2025 se saldaron con la detención de un único individuo (en 40 de las 58 realizadas), eso no implica que los presuntos yihadistas actuaran siempre por cuenta propia y de forma aislada. “En determinados casos se observa que han mantenido interacción con otras personas vinculadas a círculos yihadistas. Esta relación puede darse tanto en entornos físicos, especialmente cuando las personas asociadas son familiares o amigos, como en el ciberespacio, donde la capacidad para contactar con individuos radicales con los que no se mantenía contacto previo es mucho mayor”, añade, antes de detallar que el 47% de los detenidos sobre los que se dispone de información en este sentido habían mantenido algún tipo de interacción con otros individuos también detenidos por delitos asociados al terrorismo. Y añade un dato: en ocho casos, las personas implicadas ya contaban con antecedentes por este tipo de delitos antes de su última detención, ya fuese en España u otros países.