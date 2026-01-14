La Policía detiene a un menor por yihadismo en Álava y le interviene armas blancas y una pistola simulada
La Audiencia Nacional decreta el internamiento en régimen cerrado y la elaboración de un estudio psiquiátrico al menor
La Audiencia Nacional ha decretado el internamiento en régimen cerrado y la elaboración de un estudio psiquiátrico al menor de 16 años detenido el lunes en Agurain-Salvatierra (Álava) por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista había sufrido una “profunda radicalización” tras llevar a cabo un proceso de autoadoctrinamiento mediante el consumo de material audiovisual proporcionado por la organización Daesh. El arresto practicado por agentes de la Policía Nacional y de la Ertzaintza, se produjo tras una investigación iniciada en noviembre del año pasado.
El arrestado está acusado de un delito de pertenencia a organización terrorista, así como de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. Durante su detención, el menor protagonizó un presunto altercado con la Policía, tras el cual le fueron intervenidas varias armas blancas, pasamontañas, una pistola simulada, entre otros objetos que portaba en una mochila, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
Los expertos policiales en terrorismo yihadista detectaron entonces a una persona afín a los postulados de Daesh y comprobaron que el menor había sufrido una “profunda radicalización”. De acuerdo con la información suministrada por los investigadores, llegaba a presentarse como un combatiente y había llevado a cabo una “autocapacitación” mediante material audiovisual proporcionado por la organización terrorista.
Este martes la Policía Nacional y la Ertzaintza registraron la vivienda del detenido, donde intervinieron más objetos relacionados con la investigación, entre ellos material informático. El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, informó de que el menor ha sido trasladado a la Audiencia Nacional, cuya Sección de Menores de la Fiscalía instruye el caso.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.