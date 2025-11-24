La Audiencia Nacional investiga por posible yihadismo a un joven armado con un cuchillo que amenazó a policías en Madrid

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación declarada secreta por un posible delito de terrorismo yihadista tras una intervención de la Policía Nacional el sábado en el madrileño barrio de Vallecas para reducir a un individuo con un cuchillo que se comportaba de forma violenta. El joven implicado, de nacionalidad española, gritó algunas frases en árabe al ser detenido, según fuentes policiales citadas por Efe. Tras la intervención policial, resultó herido de gravedad, con impactos de bala en el tórax y en la cadera.

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto diligencias, según confirman fuentes jurídicas. Las pesquisas policiales investigan si el herido es la misma persona que, horas antes, se abalanzó con un cuchillo contra tres personas en la calle, sin que este supuesto ataque tuviera grandes consecuencias.

El suceso se inició tras la llamada a emergencias realizada de un menor la tarde del pasado sábado en la que aseguraba que su hermano, de 18 años, se encontraba muy alterado. Su llamada movilizó a agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que acudieron hasta un domicilio en la calle Peña de Atalaya de Madrid. Allí encontraron al joven solo y con un comportamiento que daba a entender que estaba supuestamente bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, según relatan fuentes policiales.

Para evitar ser reducido, el atacante trató de zafarse de los agentes con un arma blanca, lo que llevó a los policías de ambos cuerpos a usar sus pistolas eléctricas, las conocidas como Táser, sin éxito en gran medida por el estado de excitación en el que se encontraba. Entonces, la Policía Nacional movilizó a integrantes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que se desplazaron hasta la vivienda. Una vez allí, y ante el riesgo de que el joven se abalanzara sobre ellos con el cuchillo que portaba para herirlos, los policías se vieron obligados a utilizar sus armas de fuego. El presunto agresor sufrió heridas de bala en el tórax y en la cadera.

Un equipo de sanitarios atendió al herido y lo trasladó con pronóstico grave al Hospital Gregorio Marañón. Ningún agente resultó herido, según fuentes policiales. Previamente a estos hechos, y en las inmediaciones del domicilio de Vallecas, hubo un intento de apuñalamiento a unos viandantes, sin grandes consecuencias, que se está investigando si está relacionado con el mismo sospechoso. La Brigada Provincial de Información de Madrid (BPI, responsable de investigar, entre otros delitos, los de terrorismo) se ha hecho cargo de las pesquisas. El atestado que han elaborado lo han remitido a la Audiencia Nacional.