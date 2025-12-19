El número de detenidos por yihadismo alcanza por primera vez el centenar desde el año del 11-M

La lucha contra el yihadismo ha alcanzado en 2025 cifras no vistas desde hace más de 20 años. El número de detenidos por las fuerzas de seguridad en lo que va de año alcanzaba el pasado miércoles el centenar, cifra solo superada por los arrestos registrados en 2004, el año de los atentados del 11 de marzo en Madrid, cuando fueron 131, según las estadísticas del Ministerio del Interior. De hecho, desde entonces nunca se había llegado a lo 100 arrestos, aunque desde octubre de 2023, cuando estalló la guerra en la Franja de Gaza tras los ataques terroristas de Hamás y la respuesta militar de Israel, el número de detenidos no ha parado de crecer después de que Interior acelerase muchas de las investigaciones que tenía abiertas sobre sospechosos de actividades islamistas radicales ante el temor de que el conflicto los empujase a atentar.

De hecho, desde el inicio de este conflicto y el 31 de diciembre de aquel año, menos de tres meses, las fuerzas de seguridad arrestaron en España a 54 presuntos yihadistas, cuando en los nueve meses inmediatamente anteriores solo habían sido detenidas 24 personas por estos delitos, según las estadísticas oficiales. El año acabó finalmente con 78 arrestos frente a los 46 de todo el 2022. Desde entonces, el número de operaciones antiterroristas se ha mantenido en cifras muy altas. Así, en 2024 hubo 81 detenciones, a los que ahora se suman los 100 este año. En total, desde el estallido de la guerra en Gaza, las fuerzas de seguridad han arrestado a 235 presuntos terroristas islamistas.

Por regiones, es la provincia de Barcelona la que ha registra en lo que va de 2025 mayor actividad policial contra el yihadismo. Allí se han desarrollado 14 operaciones con 27 arrestos. Le siguen, a mucha distancia, Madrid, con nueve operativos y 13 arrestos, y Valencia, con siete y 10, respectivamente. La cuarta de la lista es Melilla, con 8 detenciones en cinco dispositivos policiales. Estos cuatro lugares representan más de la mitad de los arrestos de todo el año. En el extremo opuesto se sitúan 21 provincias en las que en lo que va de año no se han registrado detenciones. En otras 13 solo ha habido un arresto.

Para Carlos Igualada, director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) esta crecimiento “exponencial” registrado del número de detenidos en los últimos años por supuestas actividades yihadistas tiene parte de explicación en el sistema de carácter preventivo que se aplica en las investigación. “La Policía actúa en cuanto hay algún tipo de evidencia, por pequeña que sea, de que esa persona tiene algún tipo de vínculo con actividad yihadista”. Una forma de actuar, recalca, que se vio propiciada por la reforma del Código Penal de 2015 que permitió perseguir determinados delitos, como la autoradicalización, que hasta entonces no estaban penados. “Este delito es uno de los más comunes a la hora de detener, junto al de enaltecimiento del terrorismo o la difusión de propaganda de carácter yihadista”, añade.

Las estadísticas de la lucha antiterrorista del departamento de Fernando Grande-Marlaska recogen un segundo dato preocupante: el elevado número de menores de edad que han sido detenidos en 2025 por supuestas actividades yihadistas. En lo que va de año ya son 15 ―uno de ellos cuando estaba en México―, según las estadísticas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, dependiente del Ministerio del Interior). Los dos últimos arrestos, esta misma semana con tan solo 24 horas de diferencia. El pasado martes era detenido por la Guardia Civil en Melilla un joven de menos de 18 años de origen español por supuestas actividades islamistas radicales. Un día más tarde, era la Policía Nacional la que detenía a un menos por delitos de terrorismo en la localidad barcelonesa de Vacarisses (7.700 habitantes).

Según los datos del CITCO, en el periodo que va de 2015 a 2023, en cuatro años no se produjeron detenciones de menores. Y en los otros cinco, nunca se superó la media docena de arrestos. Así, en 2015 fueron tres; cuatro en 2017 y dos en 2019 y 2022. En 2023 la cifra fue de seis, preludio de lo que finalmente está ocurriendo en estos dos últimos años. En este sentido, Igualada señala que estas cifras en aumento reflejan “cómo los menores se han ido involucrando cada vez más en actividades de carácter yihadista”, y lo que ello representa como “nuevo reto al que hay que hacer frente”.