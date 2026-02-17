La abogada de El Chapo reclama por las condiciones de confinamiento de su cliente: “Son inhumanas y crueles”

Mariel Colón ha expresado su preocupación por el exlíder del Cartel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2019, ante la pérdida de peso y episodios de taquicardia que ha tenido en los últimos meses

Mariel Colón, abogada de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, exlíder del Cartel de Sinaloa, ha reclamado por las condiciones de confinamiento de su cliente, quien cumple cadena perpetua desde 2019 por múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas y permanece desde entonces recluido en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, Estados Unidos. La litigante ha manifestado su preocupación por la pérdida de peso y episodios de taquicardia que ha tenido en los últimos meses su representado, quien era considerado el narcotraficante más poderoso del mundo. “Se encuentra bajo condiciones de confinamiento bastante extremas, en mi opinión, son inhumanas y que violan la Constitución estadounidense. Son crueles”, declaró en una entrevista para Reforma.

La defensora ha dado a conocer que Guzmán pasa 24 horas al día encerrado en su celda. Ha indicado que come y se baña ahí dentro y no tiene acceso a libros, ni ir a la biblioteca como otros presos, acceder a un trabajo en la prisión o siquiera tener comunicación con otros reos. “Está totalmente solo”. Colón ha dado a conocer que las únicas visitas que recibe son las de sus hijas y sus abogados.

“Estamos con un proceso en el Distrito de Denver, un amparo civil, para pedirle al juez que relaje estas condiciones de confinamiento”, informó la abogada puertorriqueña este sábado pasado, durante una visita a Monterrey, en su faceta como cantante, donde tuvo su primera presentación en un palenque en la ciudad de Guadalupe.

El capo fue detenido en México en enero de 2016, después de dos espectaculares fugas de prisiones en México. La última, del penal del Altiplano, concebido como de máxima seguridad, en julio de 2015. La huida, digna de una producción hollywoodense, la realizó a través de un túnel con ventilación, iluminación, tanques de oxígeno y raíles para una motocicleta conectado con su celda, lo que provocó una crisis en el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Su última captura puso fin a su historia. En 2017 fue extraditado a EE UU, desde donde en más de una ocasión ha denunciado las condiciones de aislamiento extremo a las que está sometido, las mismas que se aplican a terroristas.

El Chapo permanece recluido bajo el esquema SAMs (Medidas especiales, administrativas y de extremo aislamiento, por sus siglas en inglés). En esa zona se encuentran personajes de la talla de Theodore John Kaczynski, más conocido como Unabomber, el científico-terrorista que mandaba cartas bomba; Dzhokhar Tsarnaev, uno de los responsables del atentado de la Maratón de Boston en abril de 2013 y Richard Reid, entrenado por Al Qaeda, que intentó detonar un zapato bomba en un vuelo entre París y Miami en 2001; entre otros presos.

“Lo vi este lunes [9 de febrero] y de hecho se lo dije: ‘¡No, señor, está perdiendo demasiado peso!’. Lo noté. Y por las noches no puede dormir, porque dice que le prenden como una especie de calor bien fuerte y lo que hace es desvelarlo, ya que se lo prenden por 15 minutos cada dos horas toda la noche, y se desvela y se levanta con taquicardia”, afirmó.

La abogada ha afirmado que Guzmán Loera está al pendiente de cómo va la gestión que busca mejorar sus condiciones en prisión. “Estamos a la espera de que el juez emita una decisión. Nosotros hicimos unos pedidos y la Fiscalía se opuso, pero ahora aguardamos que el juez determine qué va a pasar, porque se está levantando constantemente por las noches, por esta especie de aire caliente que sale de los ductos y lo despierta [...] No es algo irracional que pidamos que eso cambie o mejore”.

El capo mexicano, de 68 años, se reunió en 2015 —mientras permanecía prófugo— en la reserva ecológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ubicada en Cosalá, con el actor estadounidense Sean Penn y la intérprete mexicana Kate del Castillo para conversar sobre la posibilidad de realizar una película biográfica sobre su vida. Penn escribió un famoso artículo para la revista Rolling Stone sobre este encuentro, difundido en enero de 2016, justo tras la recaptura del capo. Tras la publicación, se reportó que el encuentro ayudó a las autoridades mexicanas a localizarlo y recapturarlo.

Según Colón, Guzmán no ha perdido el interés en materializar una película sobre su vida. “A él le gustaría [hacer la película]. De hecho, le gustaría que lo entrevistaran. El problema es que, por las reglas en las que se encuentra, el Gobierno estadounidense le prohíbe que cualquier persona o cualquier reportero pueda acercarse a él que no sea parte de su equipo legal. Claro que le gustaría hacerlo”.

Los derechos sobre la historia de su vida los tiene su esposa, Emma Coronel, madre de sus dos hijas, y con quien se casó en 2007. Fue detenida en 2021 y enfrentó cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero. Su condena fue benévola en comparación con otros acusados relacionados con el cartel, ya que reconoció su culpabilidad y colaboró con las autoridades estadounidenses, lo que permitió una reducción en su sentencia. Desde su liberación en septiembre de 2023, se ha enfocado en impulsar su carrera en el mundo de la moda y en fortalecer su presencia en redes sociales, donde acumula más de 550.000 seguidores en Instagram.

Los hijos de Guzmán, apodados Los Chapitos, tomaron el legado criminal de su padre. Con estrategias violentas han sembrado el terror en el vacío de poder que dejó el gran capo y su otrora histórico socio, Ismael El Mayo Zambada, traicionado y entregado a la DEA en 2024, disputando el poder de su debilitada organización criminal debido a las acciones de seguridad bilaterales entre México y EE UU.