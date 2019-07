El Chapo Guzmán, auge y caída del narcotraficante más poderoso

Tras su detención, unas 2.000 personas salieron a la calle para pedir la liberación del narcotraficante mexicano. Desde entonces planeaba la exigencia de Estados Unidos para que fuera extraditado. “El pueblo no está conforme con la extradición. No lo permitimos. Exigimos que no proceda”, decía una pancarta. La policía lanzó gas lacrimógeno y detuvo a 10 personas que participaban en la manifestación.