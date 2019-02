El Chapo, declarado culpable por la justicia de EE UU

En vídeo, la sentencia de El Chapo Guzmán. Elizabeth Williams AP | Vídeo: Reuters

El Chapo ha sido declarado este martes culpable de los 10 cargos que le imputaba la justicia estadounidense, principalmente liderar un grupo criminal, traficar con cocaína y torturar, sobornar y asesinar para defender su negocio. Ese es el veredicto del jurado popular que durante casi tres meses ha examinado en Brooklyn (Nueva York) los testimonios y la avalancha de evidencias presentadas contra el mexicano Joaquín Guzmán Loera en el mayor juicio por narcotráfico celebrado en Estados Unidos. La vista en la que se conocerá la sentencia definitiva al otrora líder del cartel de Sinaloa —que se enfrenta a una pena de cadena perpetua— se celebrará el próximo 25 de junio.

La suerte del capo de la droga, de 61 años, ha estado en manos de ocho mujeres y cuatro hombres, todos ellos vecinos anónimos de los barrios de Brooklyn, Queens y Long Island, y las deliberaciones se han extendido durante más de 34 horas. El jurado tenía el veredicto listo a mediodía de Nueva York y se le leyó media hora después. Él lo escuchó sentado, con camisa gris y corbata gris oscura, buscando continuamente con la mirada a su esposa, Emma Coronel, que lucía una chaqueta larga de color verde.

Tras conocerse el veredicto, el fiscal del distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, calificó el día de "histórico" y subrayó que se trata de una "victoria". "Se equivocan los que piensan que la guerra contra la droga no merece la pena", afirmó a las puertas de la Corte, escoltado por su equipo de colaboradores y bajo un intensa nevada. El juicio, añadió, "levantó el telón como ningún otro sobre el operativo del narcotráfico" que lideró Joaquín Guzmán. Ray Donovan, de la oficina antidroga, destacó por su parte la cooperación con la autoridades mexicanas. "No importa quién sea, dónde te encuentres o el poder que tengas", remarcó, "no hay escapatoria".

Jeffrey Lichtman, uno de los tres abogados del narco mexicano, aseguró por su parte que "lucharon hasta la muerte" por su cliente y subrayó que tiene intención de apelar porque considera que se les limitó en el proceso la posibilidad de cuestionar a los testigo. "La gente pensaba que iba a ser condenado en cinco minutos. Lo hemos tenido fuera durante seis días. Sabíamos que este día iba a llegar. Esperábamos que no. Evidentemente, el jurado se tomó su tiempo y fue con cuidado".

Tras la lectura del veredicto, el magistrado que preside el juicio, Brian Cogan, afirmó que en sus 13 años de ejercicio "nunca" había tenido "un jurado que hubiese prestado tanta atención a las deliberaciones y al proceso". "Este caso", añadió Cogan, "demuestra que el sistema de justicia funciona".

Multitud de cargos

Protagonista de dos fugas en México Guzmán Loera fue capturado por primera vez en Guatemala en 1993, aunque ocho años después logró escapar, ya en México, de una prisión de alta seguridad oculto en un cesto de lavandería. El 22 de febrero de 2014 fue arrestado de nuevo en México, con la colaboración de EE UU. En julio de 2015, el líder del cartel de Sinaloa volvió a escapar. El capo protagonizó otra huida de película en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, a poco más de una hora de la capital mexicana, al fugarse por un túnel de 1.500 metros que conectaba la ducha de su celda con un inmueble en obras. La magnitud de la infraestructura subterránea y la impunidad que revelaba todo el increíble plan de fuga puso en duda la capacidad del Gobierno para hacer frente al narcotraficante. En enero de 2016 fue capturado de nuevo por la Marina mexicana en su tierra natal, Sinaloa. En los meses siguientes, un juzgado en materia penal negó dos amparos promovidos por la defensa del líder del cartel de Sinaloa y sobreseyó tres recursos más que buscaban frenar la extradición de El Chapo a Estados Unidos. Esta se produjo finalmente en enero de 2017.

Dentro del cargo uno, el liderar una empresa criminal —por el que, presumiblemente, el capo pasará el resto de sus días en prisión—, la justicia estadounidense ha aceptado finalmente 25 de las 27 acusaciones. En el momento de la extradición hace dos años, El Chapo fue imputado con 17 cargos penales que finalmente se concentraron en 10 para agilizar el proceso. La Fiscalía tuvo que probar que distribuyó droga de manera concertada con al menos cinco personas y que actuó como gestor de la organización. También que sobornó, torturó y asesinó para proteger y hacer crecer el negocio.

Si sus tácticas no funcionaban, siempre tenía un plan para evadir la captura. “¿Quién viaja en vehículos blindados con guardias de seguridad? ¿Quién no tiene no uno, sino una serie de túneles para escapar? ¿Quién tiene un ejército de gente peleando por él?”, dijo en las alegaciones finales la fiscal Andrea Goldbarg. “Era porque sabía que era culpable”, aseguró. Le describió como un criminal astuto y cruel.

Durante el juicio se cruzaron decenas de testimonios y cientos de evidencias para demostrar cómo El Chapo hizo piña con un grupo de criminales para compartir los beneficios y los riesgos del narcotráfico. Se identificó como colíder a Ismael El Mayo Zambada, aún prófugo. Se ayudaban para ser más fuertes compartiendo territorio, la infraestructura, la inversión en los cargamentos y los sicarios.

El Chapo se fue haciendo más rico y poderoso con los años. El segundo cargo hasta el octavo son por conspirar para producir, importar y distribuir droga desde fuera de Estados Unidos para después venderla en ciudades como Los Ángeles, Chicago o Nueva York. Uno de los decomisos más importantes en la ciudad de los rascacielos se hizo muy cerca del tribunal donde se celebró el juicio.

La Fiscalía presentó su causa durante 11 semanas. Llamó al estrado a 56 testigos, 14 de ellos colaboradores bajo protección. Dibujaron con su recuento el cuarto de siglo durante el que Joaquín Guzmán lideró el cartel -la defensa lo hizo en media hora y con un solo testimonio-. Concentraron la munición en el interrogatorio a los delatores. “Algunas veces”, dijo el abogado Eduardo Balarezo, “la mejor defensa es una buena ofensa”.

En lugar de planificar una extensa batería de testigos con la que torpedear al todopoderoso Departamento de Justicia estadounidense, la estrategia de la defensa fue presentar a los testigos como criminales mentirosos que con sus confesiones pretendían reducir las condenas y proteger a sus familias. También pusieron en evidencia inconsistencias en el recuento que hicieron de su vida personal y el negocio.

Doce de los 14 testigos tenían acuerdos de colaboración con la justicia, como los capos colombianos Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, y los hermanos Cifuentes. “No les pedimos que tengan simpatía hacia ellos”, dijo la fiscal, “solo que determinen si sus testimonios tienen sentido con las pruebas aportadas”. Once trabajaron o fueron socios del cartel bajo el liderazgo de El Chapo e Ismael Zambada.

Ya con Jesús El Rey Zambada (hermano de El Mayo Zambada), el primer testigo estrella, quedó claro que Joaquín El Chapo Guzmán tenía poco que hacer. Los testimonios se apuntalaron a partir de la segunda mitad del juicio con cientos de llamadas interceptadas y mensajes del acusado con sus asociados. Fueron una ventana abierta a cómo gestionaba la empresa criminal. Con sus propias palabras se mostró a sí mismo como el patrón.

Comunicaciones encriptadas

Una prueba crucial para demostrar que estuvo al mando fue que ordenara crear un sofisticado sistema de comunicaciones encriptadas con sus asociados para proteger el negocio. Y, por supuesto, el recurso a la violencia. “Como jefe”, dijo Goldbarg, “decidía quién vivía y quién moría”. Tampoco le importó, afirmó, “mancharse las manos de sangre” ejecutando a quien representara una amenaza.

El noveno cargo se refería al uso de armas de fuego para proteger la empresa criminal. No solo le gustaba lucir en la cintura su pistola con empuñadura de diamantes incrustados. Durante el juicio quedó demostrado que se hizo con armamento de todo tipo —rifles automáticos, lanzagranadas— para que sus sicarios y su personal de seguridad pudieran cometer los crímenes que les ordenaba.

Aunque se trataba de un juicio por narcotráfico, los cooperadores describieron cómo la corrupción empapó todos los niveles del Gobierno en México. La defensa argumentó que se trata de una trama y denunció una conspiración entre las autoridades mexicanas y el Gobierno de EE UU para que El Mayo Zambada siga campando a sus anchas tras medio siglo liderando el cartel mientras les paga sobornos.

Aparte de los testimonios, no se presentaron evidencias que lo demostraran. Incluso si era cierto, como dijo Cogan al inicio del juicio, eso no eximía a El Chapo de los cargos que se le imputaban. La defensa trató también de hacer ver al jurado que El Mayo sacó tajada del mito que supuestamente se fabricó en torno a su socio, lo que le permitió dirigir en la sombra la empresa criminal y preservar su poder.

El testimonio de los testigos cooperadores no entró en cuestiones políticas, pero puso en evidencia que la construcción del muro con México no sirve para frenar el tráfico de droga. La cocaína cruzaba la frontera escondida en compartimentos secretos en coches de particulares con permiso de trabajo, camiones dedicados al transporte de alimentos, trenes cisterna, yates y pesqueros.

Y el efectivo obtenido por las ventas de la droga en Nueva York o Chicago regresaba a México de la misma manera. El cartel también utilizó al principio sofisticados túneles que conectaban casas particulares a ambos lados de la frontera, incluido uno construido muy cerca de la oficina de la patrulla fronteriza en Arizona. Era la manera más rápida, cuando El Chapo empezó a emerger como el gran líder.

Guzmán Loera usó así todos los métodos posibles para que la droga llegara en la mayor cantidad posible a EE UU. El tráfico de estupefacientes le generó retornos multimillonarios. El décimo cargo del que fue declarado culpable se refería al del blanqueo de dinero, por un valor cercano a los 14.000 millones de dólares. Lo hizo a la vez para promocionar el negocio y tratar de encubrirlo.

Guzmán, como demostró la acusación, sabía que el dinero provenía de la droga y lo reinvirtió para mantener engrasado todo el operativo. Para ocultar la fuente, adquirió propiedades bajo nombres falsos y empresas tapadera. El Chapo, concluyó la Fiscalía, diseñó y ejecutó así un plan para dominar el mundo de la droga. Ahora, 12 ciudadanos de Brooklyn han decidido que debe pagar por sus crímenes.