Las leyendas de El Chapo, a juicio

Desde el octavo piso del edificio en el que se encuentra el tribunal federal de Brooklyn (Nueva York) pueden verse parejas de francotiradores con el imponente perfil de Manhattan al fondo. Hay otros repartidos por los tejados de bloques de pisos aledaños. En esta octava planta está la sala donde se juzga desde el lunes pasado al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera, de 61 años y considerado el jefe del poderoso cartel de Sinaloa. Está acusado de haber liderado una organización criminal que introdujo 155 toneladas de droga en EE UU en un cuarto de siglo. Se enfrenta a la cadena perpetua.

La entrada la custodia Knight, un labrador retriever negro entrenado para la detección explosivos. El Chapo entra en la sala vestido de paisano. Ni esposado ni con mono carcelario —fue extraditado a EE UU en enero de 2017—, porque como señaló el juez Brian Cogar al jurado popular, “es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

Aunque sea una celebridad, los ciudadanos que integran el jurado conocen en realidad poco del gran señor de la droga. A algunos les suena de la televisión o porque han visto la noticia sobre la lujosa fiesta de cumpleaños que organizó en septiembre su esposa, Emma Coronel, para sus gemelas de siete años.

Las series, películas o documentales sobre El Chapo han creado varias leyendas y ficciones en torno a su persona y trayectoria, desde el narcotraficante todopoderoso que logra huir de las cárceles más vigiladas, al Robin Hood que paga hospitales e iglesias con el dinero de la droga, pasando por el capo que ordena asesinatos y torturas, y el hombre de familia que sacó a los suyos de la pobreza. Ahora, por primera vez, su figura va a ser examinada en un juicio, con testimonios bajo juramento y pruebas.

A sangre fría

El fiscal Adam Fels ha tratado de marcar enseguida el rumbo del proceso, despejar dudas sobre quién es en realidad Joaquín Guzmán. Lo presentó en su intervención inicial como el líder de la mayor organización criminal del mundo, la que controla el mercado de la droga, y le acusó de ordenar el secuestro, tortura y asesinato de rivales, “incluidos familiares”. “Alguna vez apretó él mismo el gatillo y mató a sangre fría”, afirmó mostrando la foto de una pistola con diamantes incrustados, “su preferida”. Fels dijo que los colombianos le apodaron El Rápido por la velocidad con la que movía los cargamentos de droga. “Cientos de toneladas”, afirmó, “y la cadena de suministro llegó a tal escala que ya no sabía cuánta droga vendía”.

La causa contra El Chapo se apoya en 25 años de investigación que culminaron con su extradición de una cárcel mexicana a EE UU en 2017. Uno de los primeros testigos de la fiscalía ha sido Jesús El Rey Zambada, exmiembro de la organización de narcos que ahora coopera con la justicia. A través de su declaración, el ministerio público trata de empezar a reescribir la leyenda que rodea a El Chapo.

Zambada es el hermano pequeño de Ismael El Mayo Zambada, el líder actual del cartel de Sinaloa. “Es mi compa”, afirmó ante el jurado al referirse a su amistad con El Chapo. El Rey fue jefe de la organización en Ciudad de México hasta su detención hace diez años y dio detalles de cómo funcionaba. Explicó cómo el precio de la droga crecía conforme el cargamento se adentraba en territorio estadounidense desde México. El kilogramo de cocaína tenía en origen un valor de 10.000 dólares (unos 8.750 euros). En Los Ángeles ascendía a 20.000 dólares por kilo, a los que había que descontar 7.000 por el transporte y la seguridad. Ya en Chicago, el precio se elevaba a 25.000 dólares. Para mantener engrasada la maquinaria, solo en Ciudad de México, Zambada soltaba cada mes 300.000 dólares en sobornos.

Venganza

El testigo también contó otras historias que perfilan la figura de El Chapo y su imperio de la droga. Así, habló de la batalla que libró el procesado por la hegemonía en el negocio con los líderes del cartel de Tijuana, dirigido por los hermanos Benjamín y Ramón Arellano-Félix. Contó que esa disputa unió a su hermano El Mayo con El Chapo, y que este último planeó asesinar a Ramón Arellano-Félix. “Era un enemigo muy peligroso”, aseguró en el juicio, “pero escapó con vida”. “Me dijo que si algo le daba gusto era haberlo matado”, contó sobre una conversación con El Chapo.

En otro momento del relato, Zambada habló del asesinato del cardenal Juan Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara en 1993. El Rey testificó que los Arellano-Félix mandaron a sicarios a matar a Guzmán Loera en ese lugar. “El cardenal llegó en el mismo coche y le mataron pensado que era él”, contó.

Mientras el testigo hablaba, El Chapo mantuvo la vista fija sobre él y tomó nota en una libreta. Evitó mirar en todo momento al jurado o hacer algún gesto.

Tapadera

La defensa ha presentado a El Chapo como un don nadie. En el juicio intenta cuestionar la fiabilidad de los testigos y ha lanzado acusaciones de connivencia con el narco contra el Gobierno mexicano. El abogado Jeffrey Lichtman comenzó dando la vuelta a la historia del cardenal asesinado para afirmar que fue una encerrona y que detrás del crimen estaba “muy probablemente el Gobierno mexicano”.

Ahí, dijo el abogado, empezó a forjarse el mito. “La verdad es que El Chapo no era líder de nada”, afirmó. El verdadero capo, añadió, era y es El Mayo Zambada. Según la defensa, al lograr huir del penal Puente Grande, en 2001, El Chapo vio crecer su leyenda y “le gustaba y la alimentó”. “Pero el que es el verdadero jefe del narco no sale en la televisión”. “Mantengan la mente abierta”, pidió el abogado al jurado, “traten de no escuchar esa voz que dice que es culpable”. El juicio puede durar hasta cuatro meses. Después, el jurado deberá decidir cuál es la historia de El Chapo.