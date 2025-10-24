Ir al contenido
España
Robos

Dos detenidos por el robo de cinco relojes de lujo en la casa de Iker Casillas

Una de las investigadas es una empleada del hogar del exportero del Real Madrid y la Selección Española

Juana Viúdez
Juana Viúdez
Madrid -
La Policía ha detenido a un matrimonio por el robo de cinco relojes de alta gama en el interior de la vivienda de Iker Casillas, exportero del Real Madrid y la Selección Española, según fuentes policiales. Una de las arrestadas es una mujer que trabajaba como empleada del hogar en el domicilio del exfutbolista, situado en la lujosa urbanización La Finca, en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Su pareja estaba empleado como portero en otra urbanización.

Los agentes consiguieron detenerlos tras una rápida investigación y antes de que abandonaran el país. Tras ser puestos a disposición judicial, han quedado en libertad con cargos y medidas cautelares. Hasta el momento, se han recuperado dos de los relojes sustraídos: uno completo y otro por piezas. La investigación sigue abierta, según ha informado la Policía Nacional.

El exguardameta decidió denunciar el robo después de descubrir que los relojes que tenía guardados no eran los suyos, sino réplicas. Los investigadores han tardado apenas seis días en localizar a los supuestos responsables. La denuncia fue interpuesta el 16 de octubre y los arrestos se produjeron este martes, 21 de octubre.

Los sospechosos habían ido sacando los relojes del domicilio del exfutbolista poco a poco. Al menos uno de ellos lo vendieron por piezas y al menos otro, entero, según fuentes conocedoras de las pesquisas, que precisan que han logrado recuperar piezas de un mismo reloj y un reloj completo.

Durante la investigación se ha logrado recuperar dos de los relojes que fueron sustraídos y continúan las labores para localizar el resto. La detención se precipitó al conocerse que los dos sospechosos pretendían abandonar el país de manera inminente, según han informado fuentes policiales.

La Policía Nacional cuenta con grupos especializados en la investigación del robo de relojes de lujo, algo muy frecuente en capitales como Madrid, pero también en zonas especialmente turísticas, como Barcelona o la Costa del Sol. Estos agentes, coordinados por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), persiguen a grupos criminales especializados en estos delitos que viajan a España por temporadas para robar los relojes en plena calle o en hoteles. Las bandas cuentan con colaboradores que sacan estas joyas del país en cuestión de horas y receptadores de confianza.

Los nombres de estos grupos policiales dan cuenta de su actividad. El primer grupo policial en crearse fue el equipo Rolex, en 2021 en Marbella, y después vino el Cronos, en Madrid, en 2023. Los Mossos tienen el grupo Titani, también para atajar este fenómeno delictivo.

Archivado En

