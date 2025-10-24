Ir al contenido
Cultura
Arte

La Policía confirma que el cuadro encontrado en Madrid es el ‘picasso’ desaparecido

Los investigadores creen que ‘Naturaleza muerta con guitarra’ no llegó a salir de la capital el pasado 3 de octubre, cuando iba a ser trasladado

EFE
Madrid -
La Policía Nacional ha encontrado e identificado en Madrid el cuadro de Pablo Picasso Naturaleza muerta con guitarra, que estaba desaparecido desde que el día 3 de octubre, cuando debió haber sido trasladado de la capital a Granada para formar parte de una exposición. La Policía Nacional cree que el cuadro podría no haber llegado a subir al camión de transporte. Desde CajaGranada Fundación, a cargo de la muestra donde se iba a exponer la pieza, han dicho a EL PAÍS que prefieren no dar declaraciones por ser parte involucrada en la demanda.

El envoltorio y otras circunstancias hicieron sospechar que la obra podría ser el picasso que se buscaba, un pequeño gouache enmarcado y asegurado en 600.000 euros. La Policía investigaba la desaparición desde el 10 de octubre, cuando CajaGranada Fundación formalizó la denuncia tras comprobar que el cuadro no había llegado, junto a otras 56 obras que se trasladaron desde Madrid, al centro cultural en el que se debía exponer.

Naturaleza muerta con guitarra, de 1919, se almacenó junto al resto de obras el 25 de septiembre para viajar hasta el Centro Cultural CajaGranada, donde desde el día 6 de octubre integrarían la exposición Bodegón. La eternidad de lo inerte. CajaGranada Fundación explicó que el día 3 de octubre la empresa de transporte se personó en las instalaciones del centro cultural para hacer entrega de las piezas, lo que se llevó a cabo con videovigilancia. “Al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar”, de modo que se hicieron determinadas comprobaciones y se acordó firmar las cartas de porte, pendientes del desembalaje el día 6 para poder chequear con exactitud pieza a pieza, explicó la entidad.

Fue este día cuando se detectó la falta de una de las obras, lo denunció y la Policía comenzó las pesquisas para saber en qué punto del traslado desapareció, cómo y por qué. Poco después, la Policía Nacional registró el cuadro en la base de datos internacional sobre objetos de arte robados o desaparecidos de la Interpol, donde figuran descripciones e imágenes de más de 57.000 artículos.

El extraño caso del ‘picasso’ desaparecido a 20 kilómetros de Granada

Javier Arroyo | Granada

Un ‘picasso’ oculto durante ocho décadas en el salón de una familia saldrá a subasta con un valor estimado de ocho millones

EFE | París

