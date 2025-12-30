Sheinbaum buscará que una certificadora internacional apruebe la reapertura del tramo accidentado del Tren Interoceánico
El Gobierno escuchará las recomendaciones de peritos externos sobre modificaciones en curvas y recorridos tras el accidente ferroviario en la línea Z que ha dejado 13 muertos
Mientras se investigan las causas que llevaron a que un tren de pasajeros del Tren Interoceánico descarrilara en una curva en Oaxaca el pasado domingo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está abierta a escuchar la opinión de expertos internacionales. La mandataria ha pedido al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, la Secretaría a cargo del proyecto, que se busque a una certificadora internacional que dé el visto bueno antes de abrir la vía nuevamente tras el accidente que ha dejado 13 muertos y más de un centenar de fallecidos. “Y si hay recomendaciones de lo que se tiene que hacer para mayor seguridad, pues que se tomen esas recomendaciones”, ha dicho este martes en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.
Sheinbaum ha señalado que es la Fiscalía General de la República la que está trabajando en la investigación del accidente y cuál fue la causa, oculta en la caja negra del tren que está bajo custodia de las autoridades. En paralelo, la Marina y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario buscarán a una certificadora internacional con peritos externos para certificar la seguridad de la vía y de la ruta en un ejercicio de transparencia y parcialidad ante la presión por la tragedia. “[El tren] tenía sus certificados, pero ahora vamos a buscar a la mejor certificadora para que, si hace recomendaciones de qué es lo que hay que hacer en estas curvas, si hay alguna otra recomendación para hacer más seguro el recorrido, pues que lo tomemos en cuenta y que se haga”, ha destacado la presidenta.
La tragedia ocurrida cerca de la población de Nizanda, en la montañosa Región del Istmo de Tehuantepec, ha dado alas a la oposición de la Administración, quienes acusan corrupción y fracaso en las obras públicas que se le encargaron a la Secretaría de Marina (Semar), en especial los proyectos ferroviarios de Morena. Entre las voces críticas está la demanda de tener una comisión externa al Gobierno que vigile los trabajos de peritaje de seguridad del Tren Interoceánico tras el primer accidente ferroviario con víctimas mortales en las obras ferroviarias de la Semar. Sheinbaum ha asegurado que se están siguiendo todos los protocolos internacionales en el proceso. “Van a hacer también una revisión y la idea es que puedan también estar en coordinación con la Fiscalía. Y, por supuesto, si hay elementos que tengan que ver con una irregularidad, pues entonces irían a los antecedentes. Pero ya sería la Fiscalía la encargada de ver si se encuentran responsabilidades y cuáles son”, ha indicado.
La presidenta ha advertido que todavía se desconoce cuánto tiempo tardará en arrojar resultados la investigación, aunque espera que sea pronto “para poder conocer la causa y si encuentra alguna responsabilidad la Fiscalía, pues que se proceda”. En su viaje de este lunes a los hospitales donde se encuentran los heridos y a la funeraria para atender a los familiares de las víctimas, aprovechó para “acelerar el proceso” de investigación de la Fiscalía.
El secretario de la Semar aseguró que un vehículo de inspección reportó que la vía no tenía obstáculos ni fallas antes de que partiera el tren. Por otro lado, los pasajeros que sobrevivieron al accidente han relatado cómo sentían que el tren iba con mucha velocidad, hasta el punto de que se caían las maletas en los vagones. Los investigadores determinarán con los datos de velocidad, frenos y aceleración de la caja negra, junto al testimonio del conductor que salió ileso, cuál fue el detonante de la tragedia.
