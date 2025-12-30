Lo que se sabe del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

En el accidente ferroviario de este domingo en Nizanda, Oaxaca, hay todavía varios interrogantes por responder. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido que la Fiscalía General de la República participará en la investigación para esclarecer el cómo y el porqué del descarrilamiento del Tren Interoceánico que iba de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en Veracruz, siete minutos antes de llegar a su segunda parada. De momento, la caja negra del tren, en custodia de las autoridades, tiene las claves del incidente en el que han muerto 13 personas, entre ellas una menor de edad, y que ha dejado otros 106 heridos.

El tren de la línea Z -que conecta la costa del Pacífico con el puerto de Coatzacoalcos, en la costa atlántica- partió del puerto de Salina Cruz el domingo a las 8.00 de la mañana en uno de los dos viajes semanales que hace este transporte. A bordo, viajaban 250 pasajeros en pleno bullicio de viajes familiares por las fiestas decembrinas.

Esta línea se inauguró hace un año, el 22 de diciembre de 2023. En el viaje inaugural, el expresidente Andrés Manuel López Obrador festejó el éxito de rescatar del abandono esta antigua ruta ferroviaria que recorre por tierra la parte más angosta del país. “Celebro que se haya tenido la ilusión de reiniciarlo, de rehabilitar puertos y vías, de tener listo el ferrocarril de carga y pasajeros y se estén impulsando polos de desarrollo en la franja del Istmo”, dijo entonces, acompañado del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, junto al de Veracruz, Cuitláhuac García, y el de Tabasco, Carlos Manuel Merino. También asistieron el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar; y el empresario Carlos Slim.

El tren accidentado recorrió parte de la estructura de las antiguas vías rescatadas y llegó a su primera parada, Ixtepec, a las 8.52 de la mañana. Esta estación es de las históricas de la ruta que se rehabilitaron para el proyecto, como ocurrió con las instalaciones de Salina Cruz, Mogoñé y Medias aguas. Debía llegar a la estación de Chivela, de nueva construcción, a las 9.35 de la mañana, pero siete minutos antes, a las 9.28, las locomotoras perdieron el control y se salieron de los rieles a la altura de la localidad de Nizanda, en Oaxaca, cuando la ruta se adentra en la sierra montañosa del Estado.

El incidente se produjo en el filo de un barranco en un tramo curvo de la vía. Las dos locomotoras del tren consiguieron no caer por el terraplén, pero el primer vagón de pasajeros se desenganchó de ellas y se deslizó talud abajo unos 6,5 metros, según ha informado este lunes el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina de México. El segundo vagón quedó suspendido en el aire, mientras que el tercero y el cuarto quedaron cruzados sobre las vías pero sin daños. El paramédico abordo del tren atendió en el lugar a nueve heridos que presentaron contusiones y fracturas, junto a los equipos de emergencia que se trasladaron al lugar. Hasta 109 personas tuvieron que ser enviadas a 11 hospitales repartidos por el Estado de Oaxaca, de las que 36 siguen hospitalizadas. Algunas de ellas han necesitado cirugía.

La velocidad máxima del tren de pasajeros está entre los 50 y los 120 kilómetros por hora dependiendo del tramo de la ruta. Sin embargo, después del impacto, un pasajero aseguró en un video difundido en redes sociales que sintió que el tren “venía fuerte”. Sheinbaum ha asegurado que los investigadores de la FGR y la Fiscalía de Oaxaca, junto a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, analizarán el contenido del registrador Pulser, la caja negra del tren que guarda los últimos datos sobre la velocidad, la posición del acelerador, las presiones del freno y otros indicadores del manejo de la locomotora. De momento, el dispositivo está bajo cadena de custodia de la FGR.

Morales Ángeles ha detallado que una hora y media antes de la partida del tren, es decir, a las 6.30 de la mañana del domingo, una unidad de inspección de la vía reportó que la ruta se encontraba en buenas condiciones operativas para que circulara el tren. Se trata de una unidad terrestre, una camioneta adaptada con ruedas metálicas para que pueda discurrir sobre los rieles, que recorre la vía para comprobar que no haya obstáculos o deformaciones que entorpezcan el paso del tren. “Este procedimiento es clave porque permite detectar a tiempo cualquier obstáculo, cualquier problema que pudiera ser causado por condiciones meteorológicas o cualquier desperfecto inesperado”, ha insistido el almirante. Ese vehículo de inspección no reportó fallas en la ruta.