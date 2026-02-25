Rachida Dati dimite como ministra de Cultura para centrarse en su candidatura a la alcaldía de París

La ministra de Cultura y candidata a la alcaldía de París, Rachida Dati, a su salida del Palacio del Elíseo en París este miércoles.

La candidata conservadora llevaba varias semanas en campaña para unos comicios municipales que se celebrarán el 15 y 22 de marzo

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, ha anunciado este miércoles su dimisión como miembro del Gobierno para centrarse en las elecciones municipales que se celebran dentro de tres semanas en Francia. En realidad, la ministra, que nunca ocultó su intención de aspirar a la alcaldía de París, lleva semanas haciendo campaña y su salida del Ejecutivo era cuestión de tiempo.

Dati es alcaldesa del distrito VII de París y ya se enfrentó en 2020 a la actual dirigente de la capital, la socialista Anne Hidalgo. Ya no se presentará a la cita electoral, tras 12 años al mando. Los sondeos están muy ajustados y le dan una ligera ventaja al relevo de Hidalgo, Emmanuel Grégoire, que tiene el apoyo del resto de partidos de izquierda. Según la última encuesta del instituto Ifop, tiene un 32% de la intención de voto en la primera vuelta, que se celebra el 15 de marzo, frente al 30% de Dati. La segunda tendrá lugar una semana después, el día 22.

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, sale del Palacio del Elíseo en París el 4 de febrero de 2026, tras la reunión semanal del Gabinete. Sarah Meyssonnier (REUTERS)

Dati, que representa al partido conservador Los Republicanos, lleva ya tiempo muy implicada en la campaña, y ha protagonizado vídeos muy viralizados en los que sale acompañando a los barrenderos de París o visitando las zonas donde vive la gente sin techo.

La presidencia francesa ha agradecido en un comunicado “la acción útil” de la ministra, que ha estado salpicada por varias polémicas. Está investigada por corrupción y tráfico de influencias y será juzgada por estos delitos en septiembre de este año. Se le acusa de haber recibido 900.000 euros entre 2010 y 2012, cuando era eurodiputada, por parte de una filial de Renault para hacer labores de lobby en el Parlamento, algo prohibido para los electos. Además, se sospecha que no declaró a la Alta Autoridad de la Transparencia su colección de joyas de alta gama.

“La batalla de mi vida es París”

Hace semanas que el primer ministro, Sébastien Lecornu, la apremiaba para presentar su dimisión. “He presentado mi dimisión a Emmanuel Macron (…) Estoy muy feliz de ser ministra de Cultura, pero la batalla de mi vida es París”, ha dicho Dati este miércoles en el plató de la cadena BFM.

Fue nombrada ministra de Cultura en enero de 2024, en el Gobierno de Gabriel Attal. Es de los pocos ministros que ha sobrevivido a los últimos cambios gubernamentales, provocados tras la disolución de la Asamblea en julio de ese año por parte de Emmanuel Macron. Es una de las personalidades políticas más polémicas en Francia, sobre todo porque no tiene filtros. Fue ministra de Justicia con Nicolas Sarkozy, cuando este ganó las elecciones presidenciales en 2007.

“He decidido dejar el Gobierno antes de las elecciones municipales para dedicarme plenamente en la campaña (…) Tenía algunas misiones que acabar, respecto al Louvre y su reorganización”, ha señalado en la citada cadena.

Rachida Dati anuncia que deja el ministerio un día después de la dimisión de la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, envuelta en la polémica tras el asalto al Museo del Louvre el pasado mes de octubre, cuando cuatro encapuchados entraron en la pinacoteca y se llevaron ocho joyas de la Corona.