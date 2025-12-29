Al menos 13 muertos al descarrilar el Tren Interoceánico en Oaxaca

Al menos 13 personas han muerto y 98 han resultado heridas tras descarrilar el Tren Interoceánico que recorre el Istmo de Tehuantepec la mañana de este domingo a la altura de la localidad de Nizanda, en el Estado de Oaxaca, según ha confirmado la Secretaría de Marina. En el tren viajaban 250 personas: 241 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Las autoridades han confirmado que de casi el centenar de heridos, unos 36 pasajeros han sido ingresados al hospital por lesiones mayores, y cinco de ellos se encuentran graves.

El descarrilamiento ocurrió cuando la máquina principal salió de la vía. El convoy está compuesto por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. El tren recorría la Línea Z, que va de Salina Cruz, en Oaxaca, a Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz. La línea es propiedad del Gobierno mexicano y forma parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que desde 2023 busca reactivar las vías ferroviarias en el sur de México. Esta ruta ferroviaria, que fue abierta para el turismo, conecta al océano Pacífico con el golfo de México.

“Sentimos que el tren venía muy fuerte, no sabemos si quedó sin frenos”, narra un pasajero en un vídeo difundido en redes sociales. Las imágenes muestran a la mayoría de los vagones del convoy fuera de la vía. El narrador señala que él y su familia se encontraban en el último vagón que prácticamente quedó sobre las vías. Las primeras imágenes del accidente muestran que una buena parte del convoy volcó en una barranca al salir la locomotora de la vía. En otro vídeo, los pasajeros se encuentran atrapados en un vagón que volcó hacia un lado y esperan entre llanto a los equipos de rescate.

Este es el segundo accidente del Tren Interoceánico en esta semana. El pasado 20 de diciembre, un convoy que cubría la Línea FA –de Coatzacoalcos a Pakal-Na, en Chiapas– chocó contra una pipa que intentó ganarle el paso. En esa ocasión no hubo muertos, ni heridos, pese a que en el ferrocarril iban 148 pasajeros a bordo.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha mandado un mensaje en sus redes sociales en el que ha lamentado la muerte de los 13 pasajeros y ha asegurado que los cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo a los afectados por el descarrilamiento. “Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec”, escribió. La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una investigación para determinar las causas del descarrilamiento del tren.