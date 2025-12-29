Sheinbaum insta a garantizar la seguridad del Tren Interoceánico tras el accidente que dejó 13 muertos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que las prioridades después del accidente de este domingo del Tren Interoceánico que recorre el Istmo de Tehuantepec, que ha dejado 13 muertos, son atender a las víctimas, pero también investigar las causas y garantizar la seguridad de la obra prioritaria de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. En la investigación participará la Fiscalía General de la República (FGR), quien realizará los peritajes sobre la conducción de la locomotora y el estado de las vías. De momento, hay 109 heridos, de los cuales 44 han requerido hospitalización por fracturas y contusiones.

Sheinbaum ha informado que más tarde se trasladará a la zona del descarrilamiento para hablar en los hospitales con los familiares de los heridos y de los fallecidos, entre los que hay una niña. Atender a los allegados de los afectados es su principal prioridad, ha indicado la presidenta. Lo segundo sería esclarecer “con rigor qué llevó a este accidente”. Para ello, la FGR, la Fiscalía de Oaxaca y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario de México se encargarán de analizar la caja negra del tren para revisar su velocidad, presión de frenos y forma de conducir del conductor, que ha salido ileso del accidente. Todas las pruebas están en cadena de custodia. “Vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad”, ha prometido la mandataria.

El descarrilamiento Tren Istmeño se produjo a las 9.28, poco después de salir de Salina Cruz, en la costa oaxaqueña del Pacífico, con destino a Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz. La locomotora se salió del carril entre la población de Nizanda y Chivela, en una zona donde las vías se adaptan con curvas al relieve de la sierra. Cuatro vagones se salieron de las vías, el primero se deslizó sobre el talud del cerro cinco metros hacia abajo y el segundo quedó suspendido en el aire. El tercer y cuarto vagón quedaron fuera de los rieles sobre una curva. En el impacto, varias personas sufrieron contusiones e incluso fracturas. Al menos dos pasajeros han necesitado cirugía. De las 13 víctimas mortales, ya se han conseguido recuperar 12 cuerpos y uno todavía está en labores de rescate, ha informado el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina de México.

Las causas del accidente siguen siendo un misterio. Morales Ángeles ha asegurado que una hora y media antes de que saliera el tren, un vehículo de inspección de las vías garantizó que los rieles no tenían obstáculos, ni fallas estructurales, ni deformaciones, por lo que era seguro que el tren pudiera circular. En un video difundido en redes sociales, uno de los pasajeros comenta que el tren iba con mucha velocidad antes del accidente. “Sentimos que el tren venía muy fuerte, no sabemos si quedó sin frenos”, narra un usuario ante la cámara. Sobre esto, la presidenta ha pedido dejar a la FGR que realice la investigación.

Sheinbaum ha asegurado que el Tren Interoceánico, que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico, tiene todos los requisitos y certificaciones para operar, “como cualquier otro tren o cualquier otra obra” del Gobierno. Su partido, Morena, ha hecho una gran apuesta por los proyectos ferroviarios, especialmente López Obrador quien fue el que inició el proyecto de reactivar esta ruta de ferrocarril de pasajeros y mercancías en la región sur del país tras décadas de abandono. “El Tren Maya lo tiene [las certificaciones]. El Tren Interoceánico, ya escuchamos al almirante secretario de cómo se hace la revisión permanente de la vía. Los trenes que estamos haciendo tienen que cumplir certificaciones. El tren que visitamos de lechería al AIFA inicia ahora todo su periodo de prueba”, ha enumerado.

La oposición no ha tardado en reaccionar al accidente. El dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas ha pedido que se paralice toda la operación ferroviaria y las obras en proceso para someterlas a una auditoría pública. Sheinbaum ha decidido no responder a las provocaciones, pero ha aclarado que su Gobierno ya cumple con los controles que pide el diputado. “No es que rechacemos [las revisiones ferroviarias que pide la oposición], es que se hace. Es algo inherente a la obra pública”, ha insistido.