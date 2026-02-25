Nvidia dispara ingresos y beneficios en 2025 con el tirón de la IA y lanza previsiones optimistas

Nvidia, la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil, se ha examinado de las cuentas de su cuarto trimestre fiscal (concluido el 25 de enero), muy esperadas por el conjunto del mercado, ante los comentarios sobre una posible burbuja en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). La compañía registró unos ingresos de 68.100 millones de dólares (unos 57.664 millones de euros), un 73% más que en el mismo periodo del anterior, y por encima de las previsiones del mercado. En el conjunto del ejercicio, Nvidia batió su récord de ingresos al alcanzar los 215.900 millones, un 65% más.

El gigante de los chips de IA registró un beneficio neto en el cuarto trimestre de 39.552 millones de dólares, un 79% más. El beneficio por acción se situó en 1,62 dólares, superando también las previsiones de los analistas, que apostaban por una ganancia de 1,53 dólares por título. En el conjunto del ejercicio, los beneficios aumentaron un 58%, hasta 116.997 millones.

Además, la compañía prevé unos ingresos de entre 76.440 millones y 79.560 millones de dólares en el primer trimestre, también por encima de las estimaciones de Wall Street de 72.800 millones. La firma ha precisado que no ha contemplado ningún ingreso por computación del área de centro de datos en China dentro de sus perspectivas.

Los mercados financieros han dado la bienvenida a las cuentas, que parecen alejar los temores a una burbuja en la IA. Las acciones de Nvidia han rebotado en los mercados fuera de hora, llegando a subir más de un 3%, hasta superar la cota de los 203 dólares, de nuevo, cerca del máximo histórico de 212 dólares, alcanzado en otoño del pasado año. Una cota que llevó la capitalización bursátil por encima de los cinco billones de dólares, récord histórico.

Los títulos ya habían subido un 1,41% en la sesión regular de este miércoles, hasta 195,56 dólares, si bien, durante la jornada, llegaron a superar la cota de los 197 dólares. La capitalización bursátil volvió a superar los 4,7 billones de dólares.

Los ingresos en el área de centros de datos en el cuarto trimestre alcanzaron una cifra récord de 62.300 millones de dólares, un 22% más que el trimestre anterior y un 75% más que el año anterior, “impulsados ​​por los importantes cambios en las plataformas: computación acelerada e inteligencia artificial". Los ingresos del año completo en este ámbito aumentaron un 68%, alcanzando una cifra récord de 193.700 millones.

“La demanda de computación crece exponencialmente: el punto de inflexión de la IA con agentes ha llegado. Grace Blackwell, con NVLink, es la reina de la inferencia hoy en día, ofreciendo un coste por token mucho menor, y Vera Rubin extenderá aún más ese liderazgo”, afirmó Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia. Según el directivo, la adopción empresarial de agentes se está disparando. “Nuestros clientes se apresuran a invertir en computación de IA: las fábricas que impulsan la revolución industrial de la IA y su crecimiento futuro”, ha explicado.

La empresa ha destacado también su remuneración a los inversores. Así, durante el pasado ejercicio fiscal, Nvidia devolvió 41.100 millones de dólares a los accionistas en forma de recompra de acciones y dividendos en efectivo. Al final del cuarto trimestre, la compañía contaba con 58.500 millones pendientes de ejecución de los planes de recompra de acciones todavía vigentes. La compañía ha anunciado que pagará su próximo dividendo trimestral en efectivo de 0,01 dólares por acción el próximo día 1 de abril.