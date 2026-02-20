Nvidia reformula su relación con OpenAI y deja sin efecto su alianza firmada en septiembre

El gigante de la IA inyectará 30.000 millones en la nueva ronda de financiación de la creadora de ChatGPT en lugar de los 100.000 millones a largo plazo pactados

Nvidia y OpenAI, dos actores esenciales en el mundo de la inteligencia artificial (IA) parecen estar reformulando sus relaciones. En septiembre pasado, anunciaron una alianza estratégica que sacudió la industria tecnológica global, y que incluía una inversión de 100.000 millones de dólares (unos 85.000 millones de euros) a largo plazo. Ahora, esa alianza queda sin efecto.

En su lugar, Nvidia, la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil, está a punto de concretar una inversión de 30.000 millones de dólares en OpenAI, que reemplazará el citado compromiso a largo plazo, según informa Financial Times, citando a personas con conocimiento del asunto.

Esta inversión de capital de 30.000 millones de dólares forma parte de la actual ronda de financiación que está negociando OpenAI, con la que aspira a captar más de 100.000 millones de dólares, con una valoración total de la compañía de hasta 850.000 millones.

En la operación, además de Nvidia, participarán Amazon, con unas aportaciones de hasta 50.000 millones de dólares; SoftBank, entidad clave en la macroronda realizada por OpenAI a principios del pasado año, con 30.000 millones; y Microsoft, uno de los principales accionistas de la start-up, con un papel decisivo en otoño pasado en la conversión de la firma en una entidad con ánimo de lucro.

Una vez cerrada esta fase, OpenAI abrirá una segunda etapa en la ronda, en la que daría entrada a inversores de capital riesgo, entidades financieras y fondos soberanos de distintos países. El propio Sam Altman, consejero delegado de la start-up, ha estado negociando con grupos inversores de países del Golfo Pérsico. La firma necesita estos fondos para impulsar su política de crecimiento y hacer frente a los compromisos de inversión contraídos con socios como Oracle o Microsoft. Estos compromisos superan el billón de dólares a largo plazo.

De fondo, la empresa de Sam Altman estudia la posible salida a Bolsa, que tendría lugar a finales de 2026. Con la transacción, OpenAI captaría nuevos fondos y abriría la puerta para la posible salida de los inversores actuales.

En este sentido, OpenAI invertirá gran parte del nuevo capital en hardware de Nvidia. No obstante, la start-up ha establecido acuerdos de calado con grupos como Broadcom y AMD para la incorporación y uso de sus equipos. En el caso de esta última, los acuerdos incluían la toma de hasta un 10% del capital del fabricante de chips si se cumplían una serie de hitos a largo plazo. Así, AMD otorgó a OpenAI un warrant (instrumentos financieros que permiten comprar acciones por un valor determinado) por hasta 160 millones de acciones, que se otorgarían conforme se alcancen unos objetivos vinculados a que el precio de las acciones de AMD se multiplicasen por cuatro.

La ejecución de sus acuerdos con Nvidia había suscitado numerosas incógnitas en las últimas semanas. En noviembre pasado, coincidiendo con la presentación de las cuentas de su tercer trimestre fiscal, de que no había garantías de que se firmasen los acuerdos definitivamente.

Posteriormente, a principios de este año, The Wall Street Journal publicó que la alianza entre ambos gigantes tecnológicos se había congelado. Pese a todo, Sam Altman, intentó restar importancia a las preocupaciones sobre el acuerdo, escribiendo en una publicación en X que a la compañía le encanta trabajar con Nvidia y que no entiende de dónde viene toda esta locura.

También el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, abordó la posible ruptura durante una entrevista con Jim Cramer de la CNBC a principios de este mes, y afirmó que no había duda de que la compañía invertiría en la próxima ronda de financiación de OpenAI.

En cualquier caso, la creadora de ChatGPT es una de las principales apuestas de Nvidia en el mundo de la inteligencia artificial, pero no la única. De hecho, el grupo de Huang ha participado de manera activa en las recientes rondas de financiación llevadas a cabo por rivales directos de OpenAI como Anthropic y xAI, la start-up de este ámbito impulsada por Elon Musk. La creadora de Claude captó 30.000 millones de dólares, por 20.000 millones de la creadora de Grok. Jensen Huang ha declarado en más de una ocasión su apoyo a los planes de Musk, que ahora trabaja en la fusión de xAI y SpaceX, recientemente anunciada, para su posterior salida a Bolsa.