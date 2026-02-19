La IA de Elon Musk habla árabe: la saudí Humain invierte 3.000 millones en xAI, creadora del ‘chatbot’ Grok

La ‘start-up’ del magnate, que cerró una ronda de 20.000 millones en enero, está en proceso de fusión con SpaceX

Elon Musk ha encontrado el respaldo de los inversores de los países árabes para sus proyectos en la inteligencia artificial. Humain, compañía controlada por Public Investment Fund (PIF), el fondo soberano de Arabia Saudí, confirmó ayer que ha llevado a cabo una inversión estratégica de 3.000 millones de dólares (unos 2.540 millones de euros) en xAI, la start-up de Musk en el mundo de la IA, como parte de su ronda de financiación Serie E.

Así, xAI cerró a principios de enero una ronda de financiación de 20.000 millones de dólares, en la que participaron Cisco, Nvidia, Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity y Baron Capital, junto a grupos inversores de los países árabes Qatar Investment Authority y MGX. La operación también supone valorar la empresa en su conjunto en alrededor de 230.000 millones.

En este sentido, Humain explicó que la transacción representa una inversión de capital significativa e integral, lo que refleja el continuo impulso de su estrategia de inversión a largo plazo, centrada en plataformas tecnológicas que definen categorías.

La empresa saudí subrayó que la inversión llega en un momento clave para xAI, previo a su adquisición por SpaceX, anunciada a principios de febrero, en una transacción valorada en 1,25 billones de dólares.

Como resultado de la transacción Serie E, Humain se convirtió en un accionista minoritario significativo de xAI, cuyas participaciones posteriormente se convirtieron en acciones de SpaceX. “La transacción crea una sólida plataforma para la exposición de Humain al potencial de crecimiento a largo plazo, lo que refleja su participación en la última ronda de financiación de xAI antes de la fusión”, señala la firma saudí.

En estas operaciones diseñadas por Musk, xAI absorbió el pasado año la red social X, antigua Twitter. La start-up ha creado el chatbot Grok, que compite con el ChatGPT de OpenAI y el Claude de Anthropic.

Humain añade que la combinación de las avanzadas capacidades de inteligencia artificial de xAI con la escala, la infraestructura y la ingeniería orientada a misiones de SpaceX crea “una plataforma estratégicamente posicionada para un crecimiento acelerado, una profunda integración tecnológica y la creación de valor a largo plazo”.

La nueva inversión se basa en la alianza a gran escala anunciada en noviembre de 2025 en el Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudí, en virtud de la cual Humain y xAI se comprometieron a desarrollar conjuntamente más de 500 MW en centros de datos de IA de próxima generación e infraestructura computacional e implementar los modelos Grok de xAI en el país asiático.

En este proceso, Musk está trabajando ahora en la salida a Bolsa de la nueva SpaceX-xAI, en la que la compañía podría captar hasta 50.000 millones de dólares, con una valoración de 1,5 billones, protagonizando la que puede ser la mayor OPV de la historia. De momento, Humain y PIF serán testigos de primera mano.