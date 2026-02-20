La euforia vence a la burbuja: las rondas en la IA superan los 150.000 millones en el inicio del año

Los temores a una burbuja en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) siguen latentes en los mercados financieros. Las correcciones en Bolsa en distintas áreas tecnológicas, como ha sucedido con las dedicadas al software en los últimos días, se suceden casi semanalmente. Ahora bien, frente a esta situación, muchos inversores parecen continuar en estado de euforia y siguen apostando sus fondos en esta revolución tecnológica. Las principales start-ups de la IA continúan atrayendo a los grandes nombres y grupos tecnológicos, entre los que destaca la propia Nvidia, presente en casi todas las grandes transacciones, para cerrar rondas de financiación multimillonarias. En las primeras semanas de lo que va de año, estas operaciones pueden superar los 150.000 millones de dólares (unos 127.300 millones de euros), ya por encima del conjunto de 2025.

En este escenario, OpenAI está a punto de cerrar la primera fase de su ronda de financiación por más de 100.000 millones de dólares, una de las mayores de la historia. La transacción valora la empresa en 850.000 millones, por encima de las estimaciones iniciales, y supone casi el triple de lo que se estimó en la ronda realizada a principios de 2025, cuando la empresa se valoró en cerca de 300.000 millones. En esta operación participan Microsoft, uno de sus principales accionistas; y Amazon, que podría aportar hasta 50.000 millones de dólares, y abriría el uso de sus chips de IA a OpenAI. Nvidia y SoftBank aportarían 30.000 millones cada una.

La start-up, que tiene entre sus planes la posible salida a Bolsa, entraría posteriormente en una segunda etapa de la financiación, para dar entrada a los grupos de capital riesgo, entidades financieras y fondos soberanos. Su CEO, Sam Altman, se ha reunido en las últimas semanas con inversores de los países del Golfo Pérsico, que han realizado ya fuertes apuestas por la IA, para que entren en la ronda. De ser así, OpenAI superaría los 100.000 millones de dólares.

Los rivales de OpenAI también han vivido un inicio de año de intensa actividad financiera. La pasada semana, Anthropic cerró una ronda de 30.000 millones de dólares, con una valoración de la empresa de 380.000 millones, también por encima de lo esperado. La creadora de Claude, rival de ChatGPT, contó con el respaldo de fondos soberanos, grupos inversores y grandes tecnológicas como GIC, Coatue, D. E. Shaw Ventures, ICONIQ, MGX, Blackstone, Sequoia y fondos afiliados a BlackRock. Nvidia y Microsoft habían comprometido, anteriormente, una inversión de 15.000 millones. En su anterior ronda, en septiembre de 2025, Anthropic había recaudado 10.000 millones, con una valoración de 183.000 millones; es decir, la start-up de Dario Amodei ha más que duplicado su valor en menos de seis meses.

Antes de todos ellos, a principios de enero, xAI, la start-up impulsada por Elon Musk, cerró una ronda de financiación de 20.000 millones de dólares, con la participación de Cisco, Nvidia, Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity, Baron Capital, Qatar Investment Authority, MGX, y Humain, compañía controlada por el fondo soberano de Arabia Saudí Public Investment Fund (PIF). Esta última ha confirmado esta semana que su inversión en xAI fue de 3.000 millones. En la ronda, la start-up de Elon Musk se valoró en 230.000 millones.

La transacción supuso el primer paso del magnate en su estrategia financiera para este año, ya que pocos días después anunció la fusión de xAI y SpaceX, con una valoración conjunta de 1,25 billones de dólares, récord histórico para una start-up tecnológica. La intención de Musk pasa por la salida a Bolsa de SpaceX, posiblemente en junio, con la que podría captar más de 50.000 millones, en la que sería la mayor OPV de la historia.

La cuarta mayor ronda del año en el sector fue protagonizada también en enero pasado por Skild AI, que cerró una ronda Serie C de 1.400 millones de dólares, con una valoración total de la compañía en 14.000 millones, tres veces más que solo siete meses antes. La transacción estuvo liderada por SoftBank, y contó con la participación de Nvidia, SoftBank, Bezos Expeditions (la firma de Jeff Bezos), Macquarie Capital, 1789 Capital y Salesfoce Ventures.

También Humans&, creada por ex investigadores de OpenAI, Alphabet, xAI y Anthropic, cerró en el mes de enero una ronda de 480 millones de dólares, respaldada por Nvidia y Jeff Bezos.

En total, desde principios de año, cerca de una veintena de start-ups de IA en EE UU han cerrado rondas en las que la captación de fondos superaba los 100 millones de dólares cada una. Con los importes actuales, las megarondas de financiación cerradas o en marcha están en ya disposición de superar las cifras alcanzadas en este tipo de operaciones en 2025, que sumaron en torno a 76.000 millones, según las cifras publicadas por Techcrunch. De momento, los inversores están abiertos a seguir inyectando dinero.