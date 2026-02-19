OpenAI ultima la primera fase de su ronda de 100.000 millones de dólares con Amazon, SoftBank, Nvidia y Microsoft

OpenAI está cerca de finalizar la primera fase de su nueva ronda de financiación, que probablemente captará más de 100.000 millones de dólares (unos 85.000 millones de euros, al cambio actual), según señalan Bloomberg y The Information , que citan fuentes conocedoras del proceso. La operación es una de las mayores rondas de financiación de la historia.

La valoración de OpenAI podría superar con esta operación los 850.000 millones de dólares, por encima de los 830.000 millones de dólares previstos inicialmente. El valor prefinanciado de la compañía se mantendrá en 730.000 millones. Con estas cifras, OpenAI se mantendría como segunda start-up más valiosa del mundo, por detrás de SpaceX, de Elon Musk, valorada en 1,25 billones tras la fusión con xAI, firma de inteligencia artificial del propio magnate; y Anthropic, que la pasada semana cerró a su vez una ronda en la que la compañía se valoraba en 380.000 millones.

La primera parte de la ronda de financiación provendrá principalmente de inversores estratégicos, como Amazon, SoftBank, Nvidia y Microsoft, uno de sus principales accionistas. Según se especula en los medios especializados, Amazon podría aportar hasta 50.000 millones de dólares, y abriría el uso de sus chips de IA a OpenAI; mientras que Nvidia y SoftBank aportarían 30.000 millones cada una.

Las acciones de SoftBank, propietaria de un 11% del capital de OpenAI, han subido un 2,64% este jueves en la Bolsa de Tokio, si bien, por momentos, han llegado a ganar más de un 4%. El grupo nipón fue clave en la ronda de financiación de 40.000 millones de dólares llevada a cabo por la creadora de ChatGPT a principios de 2025.

El objetivo de la empresa pasa por cerrar esta fase de la ronda a finales de febrero. Posteriormente, OpenAI abriría la siguiente etapa de la financiación, para dar entrada a los grupos de capital riesgo, entidades financieras y fondos soberanos. Sam Altman, consejero delegado de la start-up, se ha reunido en las últimas semanas con inversores de los países del Golfo Pérsico, que han realizado ya fuertes apuestas por la IA, para que entren en la transacción. De cumplimentarse esta fase, OpenAI superaría los 100.000 millones de dólares en nuevas inyecciones de dinero.

Este acuerdo de financiación récord persigue dar a la start-up capital adicional para desarrollar sus herramientas de inteligencia artificial y acelerar en el despliegue de infraestructuras, donde tiene compromisos de inversión para los próximos años superiores al billón de dólares.

OpenAI, además, tiene entre sus posibles planes la salida a Bolsa, incluso durante este año, como vía para captar más fondos, y para facilitar la salida de inversores que llevan más años en la empresa.

La empresa de Sam Altman se ha visto envuelta en distintas incertidumbres sobre su capacidad para desarrollar nuevos productos y cumplir con los objetivos de inversión. Estas dudas han alimentado las especulaciones sobre una burbuja en torno a la IA, que ha penalizado en Bolsa a clientes y socios de OpenAI como Microsoft y Oracle.

La empresa ha cerrado numerosos acuerdos en los últimos meses con grupos como Nvidia, AMD o Broadcom, entre otros, para el uso de sus equipos. En diciembre pasado, su dirección llegó a aplicar el código rojo, por el que descartó algunos planes y decidió centrarse en proyectos estratégicos. Además, OpenAI está sufriendo la fuerte competencia de Anthropic con su propio modelo, Claude, que está ganando especial presencia y fuerza en el ámbito empresarial; y Alphabet, cuyo Gemini ya supera los 750 millones de usuarios activos mensuales y que cuenta con el respaldo que supone Google.

La start-up de Altman, de todas formas, se está defendiendo frente a sus rivales. Esta misma semana, dentro del fragor competitivo, OpenAI anunció un acuerdo para absorber a la popular OpenClaw y fichar a su creador Peter Steinberger. De esta manera, Altman se adelantaba a Anthropic y xAI, que se habían mostrado interesadas en OpenClaw.