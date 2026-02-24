AMD sacude la IA: cierra un mega-acuerdo de venta de chips a Meta de 60.000 millones de dólares

Las acciones del fabricante se disparan en Bolsa. La matriz de Facebook estableció una alianza similar con Nvidia la pasada semana

Nuevo contrato multimillonario en la industria tecnológica. Advanced Micro Devices (AMD) ha anunciado el martes un acuerdo para vender chips de inteligencia artificial (IA) por valor de hasta 60.000 millones de dólares (unos 51.000 millones de euros) a Meta Platforms durante cinco años, en un acuerdo que permite a la matriz de Facebook adquirir hasta el 10% de la empresa.

En este sentido, AMD estableció una alianza similar con OpenAI el año pasado, lo que fue leído como un voto de confianza en sus chips y software, impulsando significativamente el precio de sus acciones. Este acuerdo incluía la opción de que el creador de ChatGPT se hiciese hasta con un 10% del capital del fabricante tecnológico.

Los títulos de AMD se han disparado casi un 15% en la preapertura del Nasdaq, rondando los 225 dólares. En el último año, pese al retroceso de las últimas semanas, que ha provocado una corrección de un 24%, las acciones ganan más de un 77%. La capitalización bursátil ronda los 320.000 millones de dólares.

En un comunicado, AMD señala que, como parte del acuerdo, para alinear aún más los intereses estratégicos, ha emitido en favor de Meta un warrant (producto financiero derivado), basado en el rendimiento por hasta 160 millones de acciones ordinarias de la propia AMD, estructurado para otorgarse conforme se alcancen hitos específicos asociados con los envíos de la GPU Instinct. El primer tramo se otorga con los envíos iniciales de un gigavatio, y los tramos adicionales se otorgarán conforme las compras de Meta alcancen los seis gigavatios. La adjudicación está además sujeta a que AMD alcance ciertos umbrales de precio de las acciones, y el ejercicio está sujeto a que Meta alcance hitos técnicos y comerciales clave.

En total, AMD suministrará chips por un valor de seis gigavatios a Meta, comenzando con un gigavatio del próximo hardware insignia MI450 de la compañía en la segunda mitad de este año, según ha explicado la CEO de AMD, Lisa Su.

La garantía se adquirirá durante el transcurso del acuerdo y lo hará después de que el precio de las acciones de AMD alcance objetivos de rendimiento crecientes de hasta 600 dólares.

“Nos entusiasma formar una alianza a largo plazo con AMD para implementar un cómputo de inferencia eficiente y ofrecer superinteligencia personal”, declaró Mark Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Meta, quien ha añadido que “este es un paso importante para Meta a medida que diversificamos nuestra computación. Espero que AMD sea un socio importante durante muchos años”.

La alianza se encuadra en los agresivos planes de inversión lanzados por los hiperescaladores (Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta) para este año para el impulso de las infraestructuras de inteligencia artificial (IA), que superarán los 600.000 millones de dólares. La matriz de Facebook contempla un gasto de capital para 2026 de entre 115.000 y 135.000 millones de dólares.

En este sentido, Meta cerró un acuerdo similar con Nvidia la pasada semana, que incluye la venta a la matriz de Facebook de millones de sus chips de IA, actuales y futuros, incluidas unidades centrales de procesamiento. De esta manera, Meta construirá centros de datos a hiperescala optimizados tanto para entrenamiento como para inferencia en apoyo de su hoja de ruta de infraestructura de IA a largo plazo.