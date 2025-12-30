El descarrilamiento del Tren Interoceánico alimenta las críticas de la oposición y señalamientos contra el proyecto

El descarrilamiento del Tren Interoceánico al sur de México ha marcado el último fin de semana de 2025 del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y ha dado alas a nuevas críticas desde la oposición, que señala corrupción y fracaso en las nuevas atribuciones que se le confirieron a la Secretaría de Marina (Semar) en las obras insignia de las Administraciones de Morena, el partido más poderoso de México. La tragedia, que ha dejado 13 muertos y un centenar de heridos, ha abierto un nuevo frente para el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), que ha demandado una investigación rigurosa. Panistas y priistas han anunciado que están preparando denuncias administrativas para llevar hasta instancias judiciales la búsqueda de responsables.

El accidente, que ha ensombrecido los festejos decembrinos y el cierre de año de decenas de familias afectadas -algunas aún en la búsqueda de sus parientes-, ha puesto en guardia a Sheinbaum ante los cuestionamientos del bloque opositor. “La militarización ha sido un rotundo fracaso. Con Calderón, con Peña Nieto, con López Obrador y también lo será con Claudia Sheinbaum”, ha publicado en sus redes sociales el dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, a propósito de lo ocurrido en el tramo Z del ferrocarril, obra insignia de la Administración del expresidente Andrés Manuel López, con la que buscó abrir una ruta complementaria al Canal de Panamá, más rápida, para mercancías entre el Golfo de México y el Pacífico.

Claudia Sheinbaum sale de un hospital tras visitar a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México, este lunes. Virgilio Luis (REUTERS)

“No fue accidente. Fue corrupción. Y la corrupción mata”, ha lanzado Ricardo Anaya, el coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Senado mexicano. El panista ha sido más duro en su posicionamiento y ha indicado que presentarán recursos legales que pongan el foco en indagatorias exhaustivas y auditorías especializadas que encuentren los fallos que llevaron al accidente. El legislador y excandidato presidencial ha mencionado la presunta amistad entre Pedro Salazar, supuesto proveedor de balastro para la construcción del tren, y Gonzalo López Obrador, hijo del exmandatario, para avivar sus críticas. “Presentaré las denuncias administrativas correspondientes ante la Secretaría Anticorrupción, así como solicitar fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación”, ha dicho Héctor Saúl Téllez, el vicecoordinador de temas económicos de Acción Nacional en la Cámara de Diputados.

Desde el PRI, el dirigente nacional Alejandro Alito Moreno ha emprendido una acometida contra el oficialismo. “El PRI exige una investigación profunda, independiente y transparente que determine responsabilidades penales y administrativas”, ha dicho en una de sus primeras reacciones. El líder priista, además, ha demandado la suspensión de las obras en las que hayan intervenido algunos empresarios que, en su momento, fueron ligados a la construcción del Tren Interoceánico, así como con el penúltimo de los hijos del expresidente mexicano, hasta que exista un reporte técnico que garantice que “no representan un riesgo para la población”, ha zanjado Moreno.

Sheinbaum ha apagado de inmediato el embate priista. “No voy a debatir con el presidente del PRI”, ha dicho tajante la mandataria en su conferencia matutina de este lunes. En otra trinchera, la de la dirigencia de Morena, la respuesta al oficialismo se ha centrado en atender a las víctimas. “Nuestra solidaridad con las familias que perdieron a un ser querido o aquellos que están en recuperación”, ha publicado la presidenta de la agrupación guinda, Luisa María Alcalde. El descarrilamiento tiene pinta de dar tela dónde cortar a la oposición en la recta final del año y gasolina para el inicio 2026, mientras se realizan las indagatorias que lleven a los responsables.