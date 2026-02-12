El Sónar desplegará el escenario +D en la Llotja de Mar

Tal y como se había anunciado en el avance de su programación, no todo el Sónar 2026 se celebrará fuera de la trama urbana central de Barcelona. Hoy se ha hecho público que el Sónar+D tendrá lugar en la Llotja de Mar, donde desplegará sus actividades los días 18 y 19 de junio con actividades de mañana y tarde.

Por otro lado, el festival recupera este año su apartado SonarKids, que se desarrollará en el recinto del Fórum el día 20. La recuperación de este espacio para niños y progenitores, que ya funcionó en las ediciones del festival de 2009 y 2010, formará parte del denominado Sónar District, con fiestas el día 19 (Metamorfosi) y el 20 (Solid Groove). Para redondear el anclaje del festival en la trama urbana, el OFF Sonar programará actividades diarias en el Poble Espanyol del jueves 18 al domingo 21.

Como ya se anunció, el grueso del festival, sin distinción entre día y noche y con jornadas entre 17:00h y 03:00 (jueves, 4 escenarios) y 17:00 y 07:00 (viernes y sábado, seis escenarios) se celebrará en la Fira Gran Via de l’Hospitalet, donde se ubicarán las actividades centrales.

De igual manera, la organización del festival ha ampliado y completado la lista de artistas que participarán en su 33ª edición, primera sin la dirección de su equipo fundacional. Entre los nombres comunicados destacan veteranos como The Prodigy, que junto a los ya anunciados Cabaret Voltaire suponen una mirada al pasado siglo. También destaca la presencia del disc-jockey de los Países Bajos Speedy J, otro artista hecho en el siglo pasado, que ofrecerá un espectáculo especial, 360º STOOR, que contará con cuatro invitados, aún por anunciar, cada uno de los tres días de festival. Este montaje tendrá lugar en el SonarCar, que ha sido reconfigurado para que los artistas ocupen el centro del espacio rodeados por el público, con la intención de diluir las fronteras entre escenario y asistencia.

También tiene intención de espectáculo visual los pases que ofrecerán Dom Dolla y Sara Landry, que se suman a Charlotte de White y Amelie Lens en el SonarClub (donde actuará The Prodigy). Otros artistas que se suman al cartel son el misterioso dúo Two Shell, controvertido hasta el punto de ser considerados geniales u oportunistas. Lo que se mantendrá como enseña del antiguo Sónar diurno es el césped artificial que se instalará en el SónarVillage, que será el único escenario que funcionará ininterrumpidamente durante las tres jornadas.

Además de Kelis, una de las cabezas de cartel ya anunciadas y Chris Stussy, una de las estrellas emergentes del house, también resonarán allí el afrohouse de Maz y el afrobeat de Mina & Bryte, así como el nuevo material de de los respetados Modeselektor con sus sonidos híbridos, cuya presencia ya había sido anunciada.

Por lo que hace al SonarHall, la programación se sucederá con continuidad, alternando directos con sesiones de dj, prometiendo un cambio entre sala de conciertos y pista de club por arte de birlibirloque. Allí actuará el colectivo queer colombiano BULTO, que se ha incorporado a la programación ya conocida.

El SonarPark ganará espacio y no estará cubierto, orientándose a la música de club y cerrando su actividad a la 01:30h el jueves y a las 06:00h viernes y sábado, mientras que el SonarLab propondrá una pista de baile más inmersiva para acoger propuestas como la de Goldie, uno de los padres del drum & bass, que hará un show a cuatro manos junto a Don Scott.

La encargada de rediseñar todos los escenarios del Sónar es la empresa Twofiftyk, fundada en los Países Bajos, oficina en Estados Unidos y una amplia experiencia en diseño de escenarios y de espacios, así como espectáculos de luces y diseño de marcas.