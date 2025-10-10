Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Festivales

Los fundadores del Sónar se desvinculan del festival

Ricard Robles, Sergio Caballero y Enric Palau serán sustituidos por François Jozic, fundador de Brunch Elektronic

El País
El País
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Los tres fundadores del Sónar, Enric Palau, Ricard Robles y Sergio Caballero, se han desvinculado totalmente del festival, según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado fuentes del festival a este diario. El festival ya cuenta con un nuevo CEO, François Jozic, fundador y hasta ahora máximo responsable de Brunch ElectroniK.

Casi cuatro meses después de su edición más controvertida, la decisión de bajarse del barco del Sónar se ha hecho pública. El certamen vivió su edición más complicada en 2025, cuando la pertenencia del Sónar al fondo estadounidense proisraelí KKR, con negocios e inversiones inmobiliarias en territorios pertenecientes al Estado palestino, le explotó en la cara al festival. La gestora estadounidense de fondos, fundada en 1976, ha sido muy activa en sectores como el alimentario o el energético y el sector textil. El fondo Kohlberg Kravis Roberts, que posee Superstruct Entertainment desde el verano de 2024 -el grupo que adquirió Sónar en 2018-, invierte en firmas israelíes de ciberseguridad y posee la propiedad mayoritaria del conglomerado mediático que ofrece viviendas en territorios palestinos.

Antes de que se celebrase el festival, medio centenar de artistas y colectivos decidieron no participar por la vinculación del certamen con KKR apoyando la acción de boicot del movimiento BDS: El festival llenó esos huecos con una veintena de contrataciones, asegurando que cumplía con las recomendaciones de las asociaciones culturales y las comunidades pro-palestinas. El festival cerró su edición asegurando que había batido récord de asistencia, con 161.000 asistentes, pero no especificó si se había restado el número de entradas o abonos que fueron devueltos debido a la polémica.

La desvinculación total de los tres fundadores deja al Sónar en manos de Superstruct Entertainment. El grupo británico, el segundo mayor promotor de festivales del planeta, gestiona una treintena de macrofestivales en España de forma total o parcial: Sónar, Viña Rock, Resurrection Fest, Monegros Desert Festival, Arenal Sound, O Son do Caminho, Madrid Salvaje, Brunch-In the Park, Morriña Fest, Granada Sound, las fiestas Love The 90’s y Love the Twenties o el FIB de Benicàssim.

El nuevo CEO, François Jozic, fundó Brunch Electronik en 2014 con pequeñas fiestas dominicales al aire libre en Barcelona, organizadas junto a su socio, el francés Loic Le Joliff. En 2023, Superstruct adquirió el Brunch con el fin de estabilizar el proyecto tras la crisis del ocio durante la pandemia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El Sónar rompe su techo con 161.000 asistentes en su edición más controvertida

Noelia Ramírez | Barcelona
Maria Arnal

María Arnal cautiva en el Sónar con su espectáculo ‘Ama’

Luis Hidalgo | Barcelona

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
escaparate
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 18,99€ (32% DE DESCUENTO)
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 18,99€ (32% DE DESCUENTO)
escaparate
Compresor de aire portátil para el coche con pantalla digital. SOLO 19,99€
Compresor de aire portátil para el coche con pantalla digital. SOLO 19,99€
escaparate
Neutrogena Rutina Hydro Boost con ácido hialurónico. SOLO 18,81€ (19% DE DESCUENTO)
Neutrogena Rutina Hydro Boost con ácido hialurónico. SOLO 18,81€ (19% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_