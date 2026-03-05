Ir al contenido
'PODCAST' | ATAQUE CONTRA IRÁN

Trump está dispuesto a llegar más lejos que las tecnológicas en el uso de la IA para fines militares: “Ni siquiera China ha dicho que quiera hacer eso abiertamente”

Informes de varios medios sugieren que el ejército estadounidense utilizó la IA de Anthropic para el ataque a Irán

Manuel G. PascualAna FuentesVíctor Rojo
Madrid -
La guerra en Oriente Próximo no se libra solo con misiles, radares y drones. Modelos de inteligencia artificial creados por empresas privadas ayudan a simular escenarios y a priorizar objetivos. Es un terreno con pocas reglas claras y que recibe mucha presión política: el gobierno de Trump quiere ir más lejos que algunas compañías a la hora de usar la IA en operaciones militares.

El debate que abrió el pasado viernes el CEO de Anthropic al romper su acuerdo con el Pentágono tiene muchas aristas tanto éticas como geopolíticas. Ana Fuentes las aborda junto con el periodista de EL PAÍS, Manuel G. Pascual, redactor de la sección de Tecnología.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

