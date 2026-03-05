Trump está dispuesto a llegar más lejos que las tecnológicas en el uso de la IA para fines militares: “Ni siquiera China ha dicho que quiera hacer eso abiertamente”
Informes de varios medios sugieren que el ejército estadounidense utilizó la IA de Anthropic para el ataque a Irán
La guerra en Oriente Próximo no se libra solo con misiles, radares y drones. Modelos de inteligencia artificial creados por empresas privadas ayudan a simular escenarios y a priorizar objetivos. Es un terreno con pocas reglas claras y que recibe mucha presión política: el gobierno de Trump quiere ir más lejos que algunas compañías a la hora de usar la IA en operaciones militares.
El debate que abrió el pasado viernes el CEO de Anthropic al romper su acuerdo con el Pentágono tiene muchas aristas tanto éticas como geopolíticas. Ana Fuentes las aborda junto con el periodista de EL PAÍS, Manuel G. Pascual, redactor de la sección de Tecnología.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.