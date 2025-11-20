Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Festivales música

La nueva vida del Sónar arrancará con el ‘neosoul’ de Kelis y el ‘grime’ de Skepta

Tras su edición marcada por el boicot propapalestino, el certamen tendrá tres jornadas que fusionarán el día y la noche en el mismo enclave, Fira Gran Via de Hospitalet

Noelia Ramírez
Noelia Ramírez
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Ya se puede imaginar cómo será la nueva vida del Sónar como festival con jornadas ininterrumpidas de música entre el día y la noche tras su edición más complicada, cuando la pertenencia del certamen al fondo estadounidense proisraelí KKR, con negocios e inversiones inmobiliarias en territorios pertenecientes al Estado palestino, provocó un boicot al festival. Este jueves, la organización ha desvelado una treintena de artistas, un tercio del cartel de la edición de 2026, que se llevará a cabo el 18,19 y 20 de junio en un único espacio, Fira Gran Via de L’Hospitalet, el recinto en el que, hasta ahora, solo se celebraba el Sónar de noche.

En ese enclave se podrá escuchar Milkshake, el fenómeno cultural de Kelis, la artista estadounidense de R&B y neosoul pop o el grime del DJ y productor británico Skepta, que presentará su nuevo álbum Fork & Knife, previsto para principios de 2026. En festival también coincidirán dos nuevas divas del techno más duro: la DJ y productora belga Charlotte de Witte, que presentará su reciente álbum homónimo con nuevo espectáculo y su compatriota Amelie Lens llevará al escenario AURA, un nuevo concepto centrado en las sombras, la luz, el movimiento y la energía. Un dúo histórico del festival, Modeselektor, presentarán un nuevo show en vivo e inédito. Otro de los directos es el del trío danés WhoMadeWho, que recordarán sus últimos trabajos en el umbral entre la electrónica y el pop experimental.

La dosis de nostalgia llegará con Cabaret Voltaire, con la actuación de Stephen Mallinder y Chris Watson, dos de los miembros fundadores de la banda de Sheffield que en 1973 que consiguió instaurarse en el panorama electrónico experimental británico por mezclar el post-punk y el synth-pop pasando por el techno y el acid house. Por su parte, las compositoras contemporáneas norteamericanas Julianna Barwick y Mary Lattimore presentarán su próximo álbum previsto para 2026, Tragic Magic, una obra producida con instrumentos de la colección histórica de la Philharmonie de París. Será un concierto entre lo clásico y lo moderno, que combinará voz, arpa y sintetizadores. Otros nombres en el cartel avanzado este jueves son el alemán Boys Noize, los franceses Ascendant Vierge, la madrileña Alba Franch, la argentina La Sofy, los brasileños Clementaum b2b LAZA y nuevas superestrellas del clubbing como KETTAMA, DJ Gigola y el colombiano Funk Tribu.

Seis escenarios

El nuevo Sónar también estrena director y CEO, François Jozic, fundador y hasta ahora máximo responsable de Brunch ElectroniK. Los tres fundadores del Sónar, Enric Palau, Ricard Robles y Sergio Caballero, y un cuarto socio que llegó más tarde, Ventura Barba, se desvincularon totalmente del festival en octubre.

En un comunicado, Jozic ha apostado por una nueva etapa que devuelva la titularidad de la electrónica a la capital catalana. “Barcelona tiene que volver a ser la capital de la cultura electrónica y Sónar 2026 marcará un paso decisivo hacia el futuro. Hemos diseñado un festival que no solo celebra la música, sino que integra tecnología, arte y creatividad en una experiencia única, ofreciendo un espacio idóneo para el descubrimiento. Barcelona volverá a ser el epicentro mundial de la innovación cultural”, ha expresado en la nota.

El Sónar abandona la separación que definía a su público y apuesta en esta nueva etapa por emular al resto de festivales en la ciudad, con una fusión del día y la noche en jornadas enteras. El festival ha desvelado que serán seis escenarios con una programación excepcional continuada, que conservará el espíritu de las históricas jornadas diurnas —con horario extendido— y ampliará los contenidos nocturnos.

En total habrá tres escenarios al aire libre y tres interiores. Los ya conocidos escenarios SonarClub, SonarLab y SonarCar, que seguirán en sus ubicaciones habituales, convivirán con el nuevo escenario SonarVillage. Se incorporan, además, nuevos espacios, como un SonarPark más grande y al aire libre y un SonarHall renovado y ampliado, que permitirá más directos y DJ sets en cada una de las tres jornadas.

En paralelo, la 14ª edición de Sónar+D se celebrará en la ciudad de Barcelona, en un espacio todavía por confirmar y, según anuncia la organización, ampliará su presencia en el recinto de Fira Gran Via, con instalaciones inmersivas, arte digital y propuestas interactivas.

El festival cerró su edición de 2025 asegurando que había batido récord de asistencia, con 161.000 asistentes, pero no especificó si se había restado el número de entradas o abonos que fueron devueltos debido a la polémica.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Noelia Ramírez
Noelia Ramírez
Periodista cultural. Redactora de S Moda desde 2012 y forma parte del equipo de Cultura desde 2022.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los fundadores del Sónar se desvinculan del festival

El País | Barcelona

Cómo perder la conciencia en el Sónar

Jacinto Antón

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Camiseta de Pepe Jeans para hombre. COMPRA POR 11,47€ (62% DE DESCUENTO)
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Camiseta de Pepe Jeans para hombre. COMPRA POR 11,47€ (62% DE DESCUENTO)
escaparate
Cinturón Levi's con diseño clásico. COMPRA POR 15,74€ (55% DE DESCUENTO)
Cinturón Levi's con diseño clásico. COMPRA POR 15,74€ (55% DE DESCUENTO)
escaparate
Levi's 501 Original Fit Vaqueros Hombre. COMPRA POR 52,20€ (42% DE DESCUENTO)
Levi's 501 Original Fit Vaqueros Hombre. COMPRA POR 52,20€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Finish Powerball con 2 packs de 80 pastillas cada uno. COMPRA POR 21,14€ (51% DE DESCUENTO)
Finish Powerball con 2 packs de 80 pastillas cada uno. COMPRA POR 21,14€ (51% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_