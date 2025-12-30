Ir al contenido
Internacional
Irán

“Muerte a la inflación”: Irán vive tres días de protestas por las dificultades económicas

La huelga, que comenzó el domingo, ha provocado el cierre de varios negocios y universidades en la capital del país

Comerciantes de Irán protestan contra las condiciones económicas, mientras la policía antidisturbios lanza gases lacrimógenos en Teherán (Irán)
EFE
Teherán -
Las protestas en Irán por el deterioro de la situación económica y la depreciación de la moneda continuaron este martes por tercer día consecutivo, con el cierre parcial de negocios y movilizaciones estudiantiles en varias universidades. En la capital, Teherán, se ha registrado el cierre parcial de negocios en el Gran Bazar y en otros mercados del sur de la capital, según imágenes publicadas en X por la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos. Los vídeos muestran una amplia movilización de las fuerzas de seguridad en el bazar y en las calles cercanas.

Según Hrana, en las ciudades de Kermanshah (oeste) y Shiraz (sur) también se han producido manifestaciones con consignas como “muerte a la inflación” y “cierren, cierren”, instando a los negocios a sumarse al movimiento de huelga que comenzó el domingo en Teherán.

Mientras tanto, en varias universidades de la capital iraní, como la Universidad de Teherán, Sharif y Beheshti, los estudiantes realizaron concentraciones en apoyo a las protestas de los comerciantes y ciudadanos contra la crisis económica que sufre el país, golpeado por las sanciones de Estados Unidos y de la ONU por su programa nuclear, informó el portal estudiantil Amirkabir.

Las protestas surgieron el domingo, cuando los comerciantes de varios mercados y centros comerciales del centro y sur de Teherán cerraron sus tiendas y marcharon por las calles aledañas, en respuesta a las fuertes fluctuaciones del mercado de divisas, la caída del valor del rial y la inestabilidad económica que afecta a sus negocios.

Las manifestaciones continuaron este lunes y se extendieron a otras ciudades como Malard (en la provincia de Teherán), Karaj (norte), Kermán (sureste), Zanyán y Hamadán (noroeste), y la isla de Qeshm (sur). En algunas de ellas se escucharon lemas contra la República Islámica, como “muerte al dictador”, según vídeos publicados por activistas en las redes sociales.

El Gobierno iraní reconoció este martes la legitimidad de las protestas por las dificultades económicas y abogó por el diálogo con los manifestantes, prometiendo hacer reformas para preservar el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Según el centro estatal de estadística, la tasa de inflación del país en diciembre subió al 42,2% respecto al mismo periodo del año anterior, y es un 1,8% superior a la de noviembre. Además, durante 2025, la moneda iraní ha perdido su valor en un 69% frente al dólar, que este martes cotizaba a 1.370.000 riales en el mercado libre.

