El extraño caso del ‘picasso’ desaparecido a 20 kilómetros de Granada

'Naturaleza muerta con guitarra', 1919, de Pablo Picasso.

Naturaleza muerta con guitarra, 1919, gouache y mina de plomo sobre papel, 12,7 x 9,8 cm. Colección particular. Ubicación: desconocida desde el viernes 3 de octubre. Esos son los datos actualizados de una obra de Pablo Picasso que, presuntamente, salió de Madrid el jueves 2 de octubre en un viaje cargado de incógnitas y que jamás alcanzó su destino, Granada. La obra, del tamaño de media cuartilla, salió aparentemente de la sede de la empresa que lo transportaba desde Pinto (Madrid) junto a otras 56 piezas. Todas llegaron y están ahora expuestas en la muestra Bodegón. La eternidad de lo inerte, en el Centro Cultural CajaGranada. El rastro de la pieza picassiana parece haberse evaporado en un viaje de lo más peculiar.

La investigación de esta desaparición la ha llevado durante los primeros días la Policía Nacional desde Madrid. Ahora se encarga el grupo de robos de Granada, lo que parece trasladar el lugar del extravío a la provincia. El periplo del cuadro, no obstante, tiene su origen en casa de un coleccionista privado propietario de la obra del que no ha trascendido el nombre. Naturaleza muerta con guitarra, una pieza menor del artista, se vendió hace unos años, según Ledor Fine Art, especializada en venta de obras de Picasso, por 60.000 euros, o 90.000 dólares. No obstante, fuentes de la Fundación CajaGranada explican que su valor de tasación para el seguro ha sido de 600.000 euros. Una vez retirada la obra de la casa de su propietario, la empresa de mudanza lo trasladó a su sede donde estuvo hasta que el resto de obras que conforman la exposición estuvieron listas: 58, de las que 57 provienen de préstamos y que debían llegar todas juntas a Granada ese primer viernes de octubre.

La planificación del viaje es lo que ha extrañado a unos y otros una vez conocida la noticia de la desaparición, adelantada por el diario Ideal. La ruta Madrid-Granada supone en coche alrededor de cuatro horas, algo más en vehículos de transporte, pero nada que, bien organizado, requiera trasnoche en ruta. Este traslado, sin embargo, tuvo parada nocturna, a 27 kilómetros de su destino. Según la policía, el vehículo que transportaba las obras se detuvo a hacer noche aquel jueves en Deifontes (Granada). Allí, las dos personas a bordo, aparentemente y con poca fortuna, se turnaron para vigilar lo transportado. Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con la empresa de logística responsable del traslado.

Estando ya a 25 minutos de Granada, no les hizo falta madrugar mucho a los dos conductores para estar en la puerta del centro cultural a las 10 de la mañana. Según la versión de la Fundación CajaGranada, que ha denunciado ante la policía los hechos, el responsable de exposiciones recibió a los empleados de la empresa de transportes a la llegada. “En un solo movimiento y de forma continuada todas las obras se fueron trasladando desde el furgón al montacargas, y a la planta de la exposición”. La entrega se hizo en zona videovigilada. Al finalizar el traslado, ya con todas las piezas en sala, el responsable de exposiciones se dio cuenta de que no venían especialmente bien ordenadas y referenciadas. Hasta el punto de que, explica, por “no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar”. Comprobaron lo que pudieron y firmaron la entrega sin poder contrastar realmente si el listado de paquetes coincidía con el contenido esperado. Hora y media después, los transportistas se despidieron.

Las obras pasaron el fin de semana embaladas y videovigiladas. El lunes a primera hora se inició el desembalaje por personal de la fundación y ahí fue cuando, con las piezas distribuidas por la sala, la comisaria de la muestra y el responsable de exposiciones detectaron la falta de una obra. Han pasado 10 días y la pintura sigue desaparecida. La policía, que explica que está centrada en saber en qué momento desapareció la pieza, ha confirmado que por ahora no hay ningún detenido.