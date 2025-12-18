Los campesinos amagan con revivir las protestas en México por los precios de las cosechas

El conflicto entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y el agro mexicano se mantiene tirante y aún sin acuerdos estables. Los líderes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano han retomado su presión para que sus demandas de precios justos se cumplan. Las imágenes de carreteras, garitas, aduanas y puentes internacionales bloqueados en puntos estratégicos de todo el país, que colapsaron durante semanas la movilidad y dejaron pérdidas millonarias en protesta por la nueva Ley de Aguas aprobada por el Congreso, están a punto de revivir. Los líderes del campo amagan con retomar la jornada de movilizaciones este mismo jueves si la Secretaría de Gobernación de Rosa Icela Rodríguez no da señales de voluntad política para asegurar precios equitativos para las cosechas de un puñado de productos del campo, entre ellos, maíz, frijol, chile, tomate, cebolla, garbanzo, melón, piña, limón y aguacate, han dicho los inconformes.

Mientras los agricultores han tensado nuevamente el cable del diálogo con el Gobierno, éste minimiza la protesta. La presidenta Sheinbaum ha sostenido este miércoles que se trata de algunos grupos que no representan a la mayoría. “Bueno, así como que campesinos, campesinos… Son algunas organizaciones”, ha sido la respuesta de la mandataria en su conferencia matutina al ser cuestionada sobre la nueva amenaza de los líderes del frente que da voz a organizaciones de 25 de los 32 Estados del país. Las peticiones de los productores también han tenido contestación adelantada de la presidenta. “Se apoya al campo hasta donde se puede, con lo que se puede y todo lo necesario que esté en nuestras manos”, ha dicho horas antes de la reunión prevista este miércoles en la noche entre la Segob y los líderes del campo y que hasta el cierre de esta edición no había concluido.

Los líderes gremiales han acusado falta de voluntad política del Gobierno para aceptar la creación de una reserva alimentaria nacional que integre productos básicos como maíz, frijol, trigo, sorgo y soya, con un valor estimado de 100.000 millones de pesos. La propuesta busca que el Gobierno compre las cosechas a precios justos a través de procesos que involucren a la iniciativa privada, con el objetivo de acortar la dependencia del agro mexicano de los subsidios públicos. “La reserva alimentaria es el único recurso que nos queda; que el Gobierno comience a acopiar todos los productos para tener un control más cercano del mercado, tener una evaluación de cuánto realmente hay de alimentos, dónde están, quién los tiene, cómo se pueden distribuir, cuánto valen y cómo pueden llegar a la mesa de los consumidores en las mejores condiciones”, ha dicho Eraclio Rodríguez, productor de maíz de Chihuahua y exdiputado federal del Partido del Trabajo, aliado del partido gobernante, Morena.

La tregua pactada desde su última movilización ha sido breve. Solo un par de semanas han pasado desde la última jornada de protesta que colapsó buena parte de los Estados del país y la relación entre las organizaciones agrícolas y el Gobierno de Sheinbaum amenaza con entrar nuevamente en un punto de ebullición en las próximas horas bajo una serie de peticiones que consideran irrenunciables. “Si no aceptan [la reserva de alimentos] y no nos dan otra alternativa, no nos queda de otra que reactivar la protesta, los cierres de carreteras y las fronteras”, ha sostenido Rodríguez. Según sus planes, podrían reactivar los bloqueos las primeras horas de este jueves, a sabiendas de que es una fórmula de presión que les ha dado resultados. Con ella, lograron que una parte de sus demandas fuera incluida en la discusión y aprobación de la Ley de Aguas el mes pasado. “Ya hicimos nuestro planteamiento, ellos se quedaron ayer [martes] analizándolo para darnos una resolución hoy por la tarde y estamos esperando; ellos tienen que resolver, no nosotros”, lanzó el productor de Chihuahua.

La mandataria no ha dado muchas esperanzas a los líderes del campo, pero al mismo tiempo ha aceptado que los precios de las cosechas están a la baja. “La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Alimentación para el Bienestar han estado trabajando intensamente para apoyar en la situación actual donde el precio de los granos es bajo”, dijo en su conferencia de este miércoles. Con todo, Sheinbaum ha minimizado las demandas. “A muchos ya se les abrieron las ventanillas para que puedan recibir los apoyos adicionales que se van a dar en distintos Estados: maíz, trigo y algunas otras semillas. Va a haber una mesa. Pero ya es realmente muy poca la gente que está planteando esto; a la mayoría se les ha atendido”, ha defendido.