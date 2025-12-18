El futbolista internacional ecuatoriano Mario Pineida muere asesinado a tiros en Guayaquil

El jugador, de 33 años y que militaba en el Barcelona de su país, pierde la vida en un ataque armado en el que también fallece su pareja y queda herida grave su madre

El jugador del Barcelona Mario Pineida fue asesinado ayer miércoles en un ataque armado registrado en el norte de Guayaquil, la ciudad más poblada y violenta de Ecuador, según confirmó el Ministerio del Interior y el club. “Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, señaló la institución en un comunicado. El club señaló que la noticia los tiene “profundamente consternados” y que los “enluta como familia barcelonista”. Además, indicó que en las próximas horas informarán sobre los actos que realizarán en su memoria. “Solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de intenso dolor”, agregó el Barcelona.

El hecho ocurrió en los exteriores de un local comercial de la ciudadela Samanes 4, en el norte de Guayaquil, hasta donde llegó la Policía para iniciar las investigaciones. Pineida, de 33 años, nació en la localidad ecuatoriana de Santo Domingo de Los Tsáchilas y fue seleccionado nacional desde la categoría Sub-15 hasta la absoluta. Comenzó su carrera futbolística en el Independiente del Valle, como defensa derecho o izquierdo entre 2010 y 2015. Tras militar con el cuadro del Valle, se vinculó en 2016 al Barcelona convirtiéndose en una de sus figuras. En 2022 pasó al Fluminense de Brasil. Pineida también jugó en 2024 con El Nacional, de Quito, y posteriormente regresó al Barcelona, donde estos días entrenaba para el último partido del año, previsto para el próximo domingo contra el Independiente del Valle.

El cuerpo sin vida de Pineida, en el suelo rodeado de policías en Guayaquil. Cesar Munoz (AP)

El coronel Édison Palacios, jefe policial de la zona, explicó que dos personas a bordo de dos motocicletas llegaron hasta el sitio y dispararon contra Pineida y dos mujeres, quienes, según el oficial, serían su pareja y su madre. La pareja del jugador también falleció, mientras que su madre quedó herida, pero está “fuera de peligro”, dijo Palacios, que aseguró que se revisarían las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer el hecho. Hasta el lugar llegaron varios de sus compañeros para mostrar su solidaridad con los familiares y varios clubes e incluso la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lamentaron su muerte en sus canales oficiales.

En lo que va del año se han registrado al menos cuatro ataques armados contra futbolistas de clubes profesionales de Ecuador, entre ellos el ocurrido el pasado 19 de septiembre cuando fue asesinado en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, el centrocampista Jonathan Speedy González, del club 22 de Julio, que disputa la segunda división en el país. Ecuador vive desde 2024 bajo un “conflicto armado interno” declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que registra el país andino en los últimos años. Una situación que se ha recrudecido en 2025, al contabilizar un promedio de un asesinato por hora.

Luto en el fútbol ecuatoriano

El fútbol ecuatoriano se ha visto enlutado con el asesinato de Mario Pineida, acribillado a disparos a plena luz del día en una concurrida zona de la ciudad más poblada de Ecuador, epicentro de una crisis de violencia sin precedentes que vive el país andino por parte del crimen organizado. El Barcelona, el club con más seguidores de Ecuador, indicó que la noticia dejó a todos los integrantes de la institución “profundamente consternados”. “Nos enluta como familia barcelonista”, manifestó la entidad deportiva. “Llegó en 2016. Hizo historia para siempre. Dos títulos (ligas ecuatorianas), dos semifinales de Libertadores. Con garra, entrega y amor por la amarilla. Mario se ganó se parte de la historia del Ídolo. Por todo y más, te recordaremos siempre, Marito”, añadió el club amarillo. El presidente de la entidad deportiva, Antonio Alvarez, manifestó su incredulidad al enterarse del asesinato de su jugador. “Sigo sin creerlo. Qué desniveles de emociones. Qué golpe más duro. Parece mentira... dejaste una huella imborrable en BSC. Que en paz descanses, Marito”, señaló Alvarez.

El máximo dirigente del Barcelona había emitido horas antes un comunicado contra un grupo de jugadores que enfrentados a la junta directiva por pagos pendientes, y, en ese mensaje, Alvarez señalaba que él había incluso pagado con su dinero escoltas privados a un futbolista de la plantilla que tenía amenazas de muerte, sin especificar quién de todos. “Sigo en shock… nos vimos hace poco. Parece mentira. Compartimos muchísimos años en BSC: dos campeonatos y dos semifinales de América. Un grande, Mario. Qué tristeza. Que Dios te tenga en su gloria”, manifestó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hermano de Antonio Álvarez.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lamentó “con profundo pesar” la muerte de Pineida, del que llegó a vestir la camiseta de la selección nacional, y condenó la violencia que impacta a Ecuador y que también ha afectado al mundo del fútbol con una serie de asesinatos de jugadores, si bien el caso de Pineida es el primero de un futbolista de primera división. “Descansa en paz, querido Mario. Mi profundo sentido pésame a todos sus familiares y amigos. También a sus compañeros, dirigentes y funcionarios de su club Barcelona S.C.”, manifestó Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, la patronal del fútbol profesional ecuatoriano, que organiza las competiciones de primera y segunda división.

El Emelec, el eterno rival de Barcelona, también expresó su “profundo pesar” por el asesinato de Pineida, y trasladó sus condolencias a la familia de la víctima y al club amarillo con el que el Bombillo comparte ciudad en Guayaquil, “por esta irreparable pérdida”. Asimismo, Liga Deportiva Universitaria de Quito, otro club de gran rivalidad con el Barcelona, también compartió su pésame por la muerte del lateral izquierdo y extendió sus condolencias a sus seres queridos y club guayaquileño “en este momento de dolor”. “Que Mario descanse en paz”, sostuvo LDU de Quito. También el Independiente del Valle, club con el que se formó Pineida y donde debutó como jugador profesional, publicó su pesar por esta noticia y mandó “mucha fuerza y paz a su familia”. El Fluminense, el único club extranjero por el que pasó Pineida, también se sumó al pésame al señalar que recibió “con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Pineida, jugador que defendió al club en 2022”. “Pineida llegó al Tricolor al inicio de la temporada en la que nos proclamamos juntos campeones cariocas”, recordó el ‘Flu’, que manifestó su solidaridad con los familiares y amigos de Pineida.