Asesinado a balazos un exinspector de la Fiscalía de Sinaloa en Culiacán

Al menos dos personas han sido asesinadas y otra ha resultado herida en una balacera desatada este miércoles al sur de Culiacán, Sinaloa. Entre las víctimas hay un exinspector de la Fiscalía de Sinaloa, Carlos Humberto Quintero, y un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Luis Enrique Beltrán, de acuerdo a las informaciones difundidas por los medios locales. La identidad del lesionado no ha sido difundida por el momento. El ataque ocurre en un contexto de máxima violencia en el Estado, avivado por la guerra interna entre diferentes facciones del Cartel de Sinaloa.

La ofensiva se produjo cerca de las tres de la tarde en la colonia Nuevo Culiacán, una zona rodeada de marisquerías y cervecerías que terminó por convertirse en el escenario de una persecución. Las tres víctimas viajaban a bordo de un coche blanco, de acuerdo con las informaciones del Ministerio Público recogidas por los medios. Quintero quedó sin vida en el interior del vehículo; Beltrán logró salir corriendo unos metros, aunque los disparos le dejaron tendido en el suelo del estacionamiento de una cervecería.

El tercer herido fue trasladado con urgencia a un hospital cercano por un particular. Su estado de salud no ha trascendido. Agentes de diferentes dependencias de seguridad llegaron a la zona y no se ha informado de detenciones por lo sucedido. El diario Reforma ha recogido, citando a fuentes policiales, que Quintero era un exagente de la Fiscalía estatal, que había desarrollado su trayectoria como coordinador de la Inspección General de Investigaciones de Delitos Patrimoniales y como excomandante encargado del área de Robo a Comercio.

Sinaloa vive inmersa desde el pasado año en el sangriento conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos, dos de las grandes facciones del histórico Cartel de Sinaloa. Culiacán se ha llevado la peor parte en este enfrentamiento, al convertirse en el campo de batalla de esa guerra, a raíz de la detención de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes históricos del grupo criminal, en El Paso, Texas, en julio del año pasado. El Mayo culpó a su ahijado Joaquín Guzmán López –hijo de Joaquín El Chapo Guzmán– de haber creado una trampa para entregarle a las autoridades de Estados Unidos, lo que prendió el enfrentamiento entre las facciones afines. El pasado 1 de diciembre, Guzmán López reconoció ante una corte estadounidense haber secuestrado al capo mexicano.

La violencia dispersada por Sinaloa también ha alcanzado este miércoles al municipio de Escuinapa, a unos 90 kilómetros al sur de Mazatlán, cerca de la frontera con Nayarit. Los bloqueos criminales han alcanzado a la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura del municipio. Los últimos reportes de las autoridades exponen que la circulación “se ha desviado por la carretera libre”. “Se lleva a cabo un operativo coordinado de seguridad por parte de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en el municipio mencionado, para que la ciudadanía realice sus actividades cotidianas con normalidad”, expone el escrito compartido por la Secretaría de Seguridad estatal en redes.