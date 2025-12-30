Ir al contenido
España
arabia saudí

Fallecen dos españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

Otros dos ciudadanos están hospitalizados tras resultar heridos

EFE
Madrid -
Un hombre y una mujer de nacionalidad española han fallecido en un accidente de tráfico en Arabia Saudí y otros dos ciudadanos españoles están hospitalizados tras resultar heridos en este siniestro.

Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y está en contacto con las autoridades locales.

Archivado En

_

