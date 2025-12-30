Fallecen dos españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí
Otros dos ciudadanos están hospitalizados tras resultar heridos
Un hombre y una mujer de nacionalidad española han fallecido en un accidente de tráfico en Arabia Saudí y otros dos ciudadanos españoles están hospitalizados tras resultar heridos en este siniestro.
Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y está en contacto con las autoridades locales.
