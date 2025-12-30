Ir al contenido
Cataluña
Accidentes

Un accidente en la C-16 deja cinco heridos, dos de ellos menores de edad en estado crítico

El suceso ocurrió el lunes a las 22.08 en una de las principales vías de acceso al Pirineo

Agencias
Barcelona -
Un accidente en la C-16 en Cercs (Barcelona) ha dejado cinco heridos, dos de ellos menores de edad que han sido trasladados en estado crítico, uno al Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) y otro al Hospital Vall d’Hebron, en Barcelona, ha informado el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El accidente se produjo a las 22.08 horas del lunes en el punto kilométrico 101-101.5 de la C-16 a la altura de Cercs y obligó a cortarla calzada en sentido sur hacia Barcelona. Por este accidente, el SEM activó 9 ambulancias y un helicóptero medicalizado para atender a los cinco afectados: además de los dos menores, tres personas resultaron heridas en estado menos grave: una mujer fue trasladada al Hospital Vall d’Hebron, un hombre a la Fundació Althaiade Manresa (Barcelona) y otro a la Mútua de Terrassa (Barcelona).

