'PODCAST' | CASO DE ACOSO DEL ALCALDE DE MÓSTOLES

Caso Móstoles: “Desde el principio, Ana Millán le desaconseja que acuda a un juzgado”

El PP pasó de presionar a la exconcejala para que no denunciara a reprocharle que no lo hubiera hecho

Mónica Ceberio BelazaAna Fuentes
Madrid -
En Móstoles, una de las plazas más estratégicas del Partido Popular en Madrid, una exconcejala ha decidido dar el paso que el partido —según ella— intentó evitar: ir a los tribunales. Se querella por presunto acoso sexual y laboral contra el alcalde, Manuel Bautista, y también contra el partido como organización.

Ana Fuentes habla con Mónica Ceberio, la periodista que ha seguido el caso desde que EL PAÍS tuviera acceso a la denuncia interna en la que la concejala afirma haber sido objeto de acoso sexual, en un primer momento, y de acoso laboral y trato degradante después.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

