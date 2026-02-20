Caso Móstoles: “Desde el principio, Ana Millán le desaconseja que acuda a un juzgado”
El PP pasó de presionar a la exconcejala para que no denunciara a reprocharle que no lo hubiera hecho
En Móstoles, una de las plazas más estratégicas del Partido Popular en Madrid, una exconcejala ha decidido dar el paso que el partido —según ella— intentó evitar: ir a los tribunales. Se querella por presunto acoso sexual y laboral contra el alcalde, Manuel Bautista, y también contra el partido como organización.
Ana Fuentes habla con Mónica Ceberio, la periodista que ha seguido el caso desde que EL PAÍS tuviera acceso a la denuncia interna en la que la concejala afirma haber sido objeto de acoso sexual, en un primer momento, y de acoso laboral y trato degradante después.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.