Caso Móstoles: “Desde el principio, Ana Millán le desaconseja que acuda a un juzgado”

El PP pasó de presionar a la exconcejala para que no denunciara a reprocharle que no lo hubiera hecho

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano compareciendo tras la denuncia de acoso de una exconcejal de Móstoles contra el alcalde. Carlos Luján (Europa Press)

En Móstoles, una de las plazas más estratégicas del Partido Popular en Madrid, una exconcejala ha decidido dar el paso que el partido —según ella— intentó evitar: ir a los tribunales. Se querella por presunto acoso sexual y laboral contra el alcalde, Manuel Bautista, y también contra el partido como organización.

Ana Fuentes habla con Mónica Ceberio, la periodista que ha seguido el caso desde que EL PAÍS tuviera acceso a la denuncia interna en la que la concejala afirma haber sido objeto de acoso sexual, en un primer momento, y de acoso laboral y trato degradante después.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed