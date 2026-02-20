Ir al contenido
Ana Merino: “El imperio que más fascinó en Estados Unidos fue el español”

La escritora charla con Berna González Harbour sobre su último libro y otros que la han inspirado

Berna González Harbour
Berna González Harbour
Madrid -
Ana Merino es la invitada esta semana en Qué estás leyendo, el podcast de libros de EL PAÍS. La autora, recién regresada después de más de 25 años en Estados Unidos, premio Nadal en 2020, charla con Berna González Harbour sobre último libro, El camino que no elegimos (Destino), una novela donde se cruzan el amor, el desamor, el adulterio, las mentiras, el deseo y también la superación. Una literatura de emociones. Merino reflexiona sobre las miradas cruzadas entre EEUU y España y se declara nómada como su literatura. Andrea Aguilar comenta su literatura y Jordi Amat nos traslada las recomendaciones de Babelia.

Libros recomendados:

  • Una noche de Reyes, de Noemí Trujillo.
  • La belleza del fantasma, de Cecilia Eudave.
  • La caja de Pandora, de Ángel de la Calle.
  • Un refugio en la espesura, de Itzíar López Guil.
  • Voces de la Ilustración, de Benito Jerónimo de Feijoo, José de Cadalso, Gaspar Melchor de Jovellanos.

