Ana Merino: “El imperio que más fascinó en Estados Unidos fue el español”
La escritora charla con Berna González Harbour sobre su último libro y otros que la han inspirado
Ana Merino es la invitada esta semana en Qué estás leyendo, el podcast de libros de EL PAÍS. La autora, recién regresada después de más de 25 años en Estados Unidos, premio Nadal en 2020, charla con Berna González Harbour sobre último libro, El camino que no elegimos (Destino), una novela donde se cruzan el amor, el desamor, el adulterio, las mentiras, el deseo y también la superación. Una literatura de emociones. Merino reflexiona sobre las miradas cruzadas entre EEUU y España y se declara nómada como su literatura. Andrea Aguilar comenta su literatura y Jordi Amat nos traslada las recomendaciones de Babelia.
Libros recomendados:
- Una noche de Reyes, de Noemí Trujillo.
- La belleza del fantasma, de Cecilia Eudave.
- La caja de Pandora, de Ángel de la Calle.
- Un refugio en la espesura, de Itzíar López Guil.
- Voces de la Ilustración, de Benito Jerónimo de Feijoo, José de Cadalso, Gaspar Melchor de Jovellanos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.