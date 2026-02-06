Juan Tallón: “Yo leo peor. Veo el daño que me hace el teléfono”
El autor de ‘Mil cosas’ conversa con Berna González Harbour en una nueva entrega en vídeo de ‘Qué estás leyendo’
El trabajo se ha convertido en el centro de nuestras vidas: somos esclavos del móvil y eso destroza la relación con nuestro entorno, reflexiona Juan Tallón. El autor gallego es el invitado esta semana en Qué estás leyendo, el pódcast de libros de EL PAÍS, donde charla con Berna González Harbour sobre su última novela, Mil cosas, y sobre sus referentes literarios, desde Joan Didion hasta American Psycho, de Bret Easton Ellis; desde el Círculo de Lectores hasta el catálogo de Anagrama, que le cautivó. “Hoy leo peor. Mis manos van solas buscando el contacto del móvil incluso cuando estoy leyendo”, confiesa tras firmar un libro impactante sobre el peligro de una vida estresada y sin concentración.
Manuel Jabois analiza su literatura desconcertante: “Nunca sé adónde me lleva ni adónde he llegado, pero sí que he disfrutado del viaje”. Y Jordi Amat nos traslada una recomendación de Babelia: Cómo terminó la guerra civil española, de Gutmaro Gómez Bravo, que —frente a la reciente polémica sobre quién perdió la guerra civil— deja muy claro quién la ganó.
Libros recomendados:
- Desierto sonoro, Valeria Luiselli.
- La vida instrucciones de uso, George Perec.
- La subversión de Beti García, José Avello.
- El descontento, Beatriz Serrano.
- Sostiene Pereira, Antonio Tabucchi
