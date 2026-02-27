El PP cita en el Senado a la vicepresidenta Montero en la comisión de investigación de la SEPI

El PP abrirá la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado con la comparecencia de María Jesús Montero. Los populares justifican la citación de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, para la que aún no hay una fecha fijada, por los presuntos casos de corrupción que afectan al holding empresarial con participación estatal que engloba a algunas de las principales empresas públicas. El PP ha incluido en su plan de trabajo de la comisión a los tres secretarios de Estado de Hacienda y los presidentes de la SEPI durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Una vez esté aprobado ese plan de trabajo en la comisión, se irá llamando a los comparecientes, que están obligados a asistir.

Se trata de la quinta comisión de este tipo en la Cámara alta, que los populares controlan con mayoría absoluta. El Senado aprobó la creación de la comisión a mediados de enero en el primer pleno de 2026. La justificación es la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, detenidos preventivamente y puestos en libertad en diciembre.

Los populares volverán a llamar además a Isabel Pardo de Vera en la comisión del caso Koldo. La Unidad Central Operativa (UCO) ha entregado un nuevo informe al juez Ismael Moreno en el que se implica a la expresidenta de Adif en la trama de presuntos amaños de contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia. La unidad de elite de la lucha contra la corrupción del Instituto Armado advierte al magistrado de la Audiencia Nacional que “parte del contenido” de los dispositivos incautados a Pardo de Vera “habría sido eliminado”. “Pardo de Vera borró mensajes y documentación clave para la investigación. Tiene que explicar lo que ha borrado, porque quien no tiene nada que ocultar no borra mensajes”, ha justificado la portavoz del PP.

La UCO habla en su escrito de “nuevas comunicaciones” que apuntarían a la “intervención” de Pardo de Vera en la adjudicación por parte de Adif a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo―, de un contrato en plena pandemia de 2020 para comprar cinco millones de mascarillas por 12,5 millones de euros. “Se ha constatado que Isabel intercambió mensajes con Koldo García [asesor de confianza de José Luis Ábalos, exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE] con carácter previo a la adjudicación del contrato”, apunta la UCO.